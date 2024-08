Nowy kłopot Władimira Putina! Nie zgadniesz, czego brakuje w Rosji

Coraz mniej Rosjan! Putin kazał rodzić po ośmioro dzieci, a współczynnik dzietności w Rosji wynosi teraz 1,442

„Jeśli chcemy przetrwać jako grupa etniczna lub jako grupy etniczne zamieszkujące Rosję, trzeba mieć co najmniej dwoje dzieci” - mówił w lutym Władimir Putin. Było to pewne obniżenie wymagań w stosunku do tego, co głosił jeszcze w grudniu 2023 roku. Wtedy rosyjski prezydent w wystąpieniu podczas Światowej Rady Ludowej Rosji w Moskwie stwierdził, że babki i prababki obecnych Rosjanek miały co najmniej po ośmioro dzieci i należy wrócić do takiego modelu rodziny. "Wiele naszych narodów podtrzymuje tradycję rodziny, w której wychowuje się czworo, pięcioro lub więcej dzieci. Przypomnijmy, że w rosyjskich rodzinach nasze babcie i prababcie miały 7 i 8 dzieci. Pielęgnujmy i ożywiajmy te tradycje. Posiadanie wielu dzieci, dużej rodziny powinno stać się normą, sposobem życia wszystkich narodów Rosji” - stwierdził prezydent. Ale rzeczywistość jest zupełnie inna.

Średnia liczba dzieci przypadających na jedną kobietę w wieku rozrodczym wynosi obecnie w Rosji 1,442

Wygląda na to, że Rosjanki tym razem nie posłuchały Putina. Jak podał rosyjski urząd statystyczny Rosstat, w ciągu pierwszego półrocza 2024 roku w Rosji przyszło na świat o 16,6 tys. dzieci mniej niż w tym samym okresie w roku 2023. Najgorzej było w czerwcu, gdy urodziło się aż o 6 proc. mniej dzieci. "W pierwszym półroczu 2024 roku każdy miesiąc był rekordowy pod względem liczby rejestracji urodzeń" - powiadomił demograf Aleksiej Raksza, cytowany przez Moscow Times. Jak dodał, całkowity współczynnik dzietności, czyli średnia liczba dzieci przypadających na jedną kobietę w wieku rozrodczym, wynosi obecnie w Rosji... 1,442. Liczba Rosjan spada, bo jednocześnie w pierwszym półroczu liczba zgonów wzrosła o 4 proc. Zmarło więc półtora raza więcej osób, niż się urodziło.

Dzieci Władimira Putina. Ile dzieci ma Putin? Oficjalnie dwie córki, nieoficjalnie - co najmniej pięcioro

Ile dzieci ma Władimir Putin? Oficjalnie rosyjski prezydent ma dwie córki z zakończonego w 2013 roku małżeństwa z Ludmiłą Putiną - dorosłe dziś córki Maszę i Katię. Ale plotki głoszą, że to wierzchołek góry lodowej. "Mam życie prywatne, w które nie pozwalam ingerować. To musi zostać uszanowane. Zawsze źle reagowałem na tych, którzy wkładali swoje wścibskie nosy i własne fantazje erotyczne w cudze życie" - powiedział kiedyś Putin, co nie powstrzymało niektórych mediów przed spekulacjami na temat jego dzieci i kochanek. W 2021 roku niezależny rosyjski portal Projekt podał, że Putin ma tajną, 18-letnią wówczas córkę Luizę ze związku ze sprzątaczką z Sankt Petersburga. Według "SonntagsZeitung" dwoje kilkuletnich, urodzonych w Szwajcarii dzieci Putin ma z Aliną Kabajewą, byłą gimnastyczką olimpijską.

