Nowy, przerażający scenariusz wojny! "Zimą Putin przejdzie przez Suwałki"

W środę (7 lutego) rano Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na Ukrainę, atakując pociskami manewrującymi, odpalanymi z samolotów. Na terytorium całego kraju ogłoszono alarm powietrzny. Jeden z pocisków leciał w stronę granicy z Polską. Szef lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Maksym Kozycki poinformował później, że rosyjska rakieta, która leciała w stronę Polski, zmieniła kurs i poleciała w kierunku Lwowa. Do akcji wkroczył minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że polskie systemy obrony są w pełnej gotowości. "Coraz częściej, raz w tygodniu, raz na dziesięć dni te ataki są zmasowane. Większość rakiet leci w kierunku zachodnim, więc w kierunku Polski" - powiedział w Radiu Zet.

Szef MON: "Rosja odrobiła straty"

Dodał też coś, co każe się martwić. "Rosja jest przygotowana do powtarzania zmasowanych ataków ponieważ odrobiła straty, które poniosła na początku wojny. Przestawiła produkcję na tryb wojenny, ma sojuszników, takich jak Korea Północna, którzy dostarczają im bardzo dużo amunicji i sprzętu wojskowego" - skomentował szef MON. To oznacza spore zagrożenie - nie tylko dla samej Ukrainy, ale też dla NATO. Zachodni analitycy nie mają bowiem wątpliwości, że Putin zaatakuje NATO. I zrobi to wkrótce. "The Telegraph" opublikował nowy, koszmarny scenariusz tego, jak ta sytuacja może się rozwijać w najbliższych miesiącach.

Zimą Putin zaatakuje przesmyk suwalski?

"Putin mobilizuje w Rosji 200 tys. żołnierzy i wiosną 2024 r. rozpoczyna nową ofensywę na Ukrainie. Federacja Rosyjska prowokuje protesty rosyjskojęzycznej ludności w krajach bałtyckich i latem przeprowadza cyberataki na te kraje. Protesty wykorzystywane są jako pretekst do ćwiczeń wojskowych na Białorusi i jesiennego rozmieszczenia wojsk w Kaliningradzie. Zimą w rejonie korytarza suwalskiego rozpoczynają się starcia. Na tym etapie Rosja i Zachód będą miały wybór – negocjować lub prowadzić wojnę" - czytamy. Przesmyk suwalski, czy też korytarz suwalski to pojęcie oznaczające część terytorium Polski położonego wokół Suwałk, strategicznego dla NATO, będącego miejscem styku krajów bałtyckich z resztą krajów NATO. "Przesmyk suwalski to w tej chwili najbardziej zagrożone atakiem Putina miejsce na Ziemi" - jakiś czas temu pisało "Politico"

