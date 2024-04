i Autor: shutterstock, AP

nie jest dobrze

"Nowy" Putin musi przejść pilną operację! Podano szczegóły!

Co się dzieje w Rosji? W październiku ubiegłego roku autor kanału Generał SWR podał, że Władimir Putin zmarł w swojej rezydencji we Wałdaju. Od tamtej pory ma go zastępować jeden z jego sobowtórów, a realną władzę trzyma Nikołaj Patruszew, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Teraz podano, że dubler Putina ma poważne problemy ze zdrowiem i wkrótce przejdzie operację!