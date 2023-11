"Nowy Putin" wierzy, że Amerykanie manipulują pogodą?! "9-metrowe fale na Krymie"

Putin tworzy własną sztuczną inteligencję! "Wykorzysta ją, by wygrywać wojny"

General SVR: Szef rosyjskich służb jest przekonany, że atak zimy na okupowanych ziemiach i wielkie fale na Krymie to efekt tajnego projektu amerykańskich wojsk

Intrygujący, choć mało wiarygodny i tajemniczy profil w mediach społecznościowych General SVR zyskuje coraz większą popularność. Autorzy publikowanych tam tekstów podają się za dawnych wysoko postawionych agentów rosyjskich służb. Ostatnio ogłosili, że Władimir Putin nie żyje. Rosyjski prezydent miał umrzeć z przyczyn naturalnych 26 października, a władzę w Rosji przejął podobno złowrogi szef służb Nikołaj Patruszew, bynajmniej nie lepszy od Putina. Według autorów General SVR szef rosyjskich służb jest miłośnikiem teorii spiskowych, w tym tych, które głoszą, że Amerykanie potrafią sterować pogodą i wykorzystywać sztuczne wywoływanie rozmaitych klęsk żywiołowych do swoich celów. Podobno Patruszew wietrzy spisek w wielkim ataku zimy na terenach Ukrainy okupowanych przez Rosję, w tym na Krymie, gdzie szaleje ogromny sztorm. Według General SVR Patruszewa powiadomiono o 9-metrowych falach na Krymie, a on nabrał podejrzeń, że to wszystko sprawka USA.

"Patruszew powiedział, że ma pewność zaangażowania przywódców USA w stworzenie superbroni, która wywołuje „klęski żywiołowe”"

"Wiadomość o bezprecedensowej burzy na Krymie, gdzie fale osiągnęły ponad 9 metrów i wiał huraganowy wiatr, zmusiła Patruszewa do zwątpienia w naturalny charakter tych zjawisk. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa odbył wczoraj kilka spotkań i konsultacji, podczas których próbował dowiedzieć się, czy takie zjawiska mogą być skutkiem użycia tajnej broni przez Stany Zjednoczone. Patruszew, podobnie jak zmarły Prezydent Rosji Władimir Putin, jest jednym z najbardziej zagorzałych wyznawców teorii spiskowych w Rosji. Wczoraj żaden z jego rozmówców, wiedząc, że wierzy w teorie spiskowe, nie odważył się upierać się przy naturalnym pochodzeniu katastrofy, która objęła Krym, część tzw. „nowych terytoriów” oraz Terytorium Krasnodarskie. Patruszew powiedział, że ma pewność zaangażowania przywódców USA w stworzenie superbroni, która wywołuje „klęski żywiołowe”" - czytamy na General SVR.

Sick in The Head #PatrushevDear subscribers and guests of the channel! The Secretary of the Security Council of #Russia, Nikolai #Patrushev, got a report on the natural disasters in #Crimea, the Krasnodar Territory and in the Far East. The news of the unprecedented storm in… pic.twitter.com/ax5EAlMqE2— generalsvr_en (@generalsvr_en) November 28, 2023

