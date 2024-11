Obudził się tuż przed kremacją! "Ta sytuacja była cudem"

Uznany za zmarłego 25-latek obudził się tuż przed kremacją. "Sytuacja była niczym innym, jak cudem. Wszyscy byliśmy w szoku"

Doniesienia o tym, że ktoś obudził się podczas własnego pogrzebu, bo lekarze niesłusznie uznali go za zmarłego, od czasu do czasu obiegają świat. Ale ten przypadek z Indii jest na pewno jednym z najbardziej mrożących krew w żyłach. Bo przez błąd lekarzy pewien pacjent mógł spłonąć żywcem. Jak podaje AFP, te niewiarygodne wydarzenia rozegrały się w Jhunjhunu w indyjskim stanie Radżastan. Zmarł tam 25-letni Rohitash Kumar. Mężczyzna był niepełnosprawny, miał kłopoty między innymi z mówieniem i ze słuchem. Mieszkał w domu opieki. Pewnego dnia po ataku padaczki stracił przytomność. Lekarze ze szpitala powiatowego Bhagwan Das Khetan reanimowali go, a potem wypisali kartę zgonu, nie wykonując żadnej sekcji zwłok i odsyłając pana Kumara do kostnicy. Tymczasem mężczyzna tak naprawdę nadal żył, czego nieudolni medycy niestety nie zauważyli!

Ułożono stos pogrzebowy i już ktoś miał podłożyć ogień, gdy wtem... rzekomo zmarły mężczyzna otworzył oczy

Ruszyły przygotowania do pogrzebu, a Rohitash Kumar nadal nie odzyskał przytomności. Jak wiadomo, najbardziej popularną formą pochówku w Indiach jest kremacja. Przygotowuje się stos pogrzebowy i pali na nim zwłoki. Tak miało być również w przypadku 25-latka z Jhunjhunu. Przyniesiono ciało, ułożono stos i już ktoś miał podłożyć ogień, gdy wtem... rzekomo zmarły mężczyzna otworzył oczy i zaczął się ruszać. Podniósł się krzyk, powstało zamieszanie. Mężczyzna został szybko przetransportowany do szpitala. "Sytuacja była niczym innym, jak cudem. Wszyscy byliśmy w szoku. Uznano go za zmarłego, ale on tam był, oddychający i żywy", powiedział świadek zdarzeń w krematorium dla lokalnej telewizji ETV Bharat. Niestety, wkrótce wycieńczony mężczyzna naprawdę zmarł - tym razem już bez żadnych wątpliwości. Według "Times of India" lekarze, którzy dopuścili do skandalicznych zaniedbań, zostali zawieszeni. Jak wykazało dochodzenie, w ogóle nie zrobili sekcji zwłok, tylko po prostu zaczęli wypełniać papiery bez upewnienia się, że mężczyzna nie żyje.

लापवाही बरतने वाले डॉक्टरों पर कारवाही हो25 साल का रोहिताश बीमार, सरकारी अस्पताल में डॉक्टरो ने मृत घोषित किया, कागजों में पोस्टमार्टम कर 2 घंटे मुर्दाघर में रखा, शमशान में पता चला ज़िंदा है, वापस अस्पताल लाया गया, अब जिंदा हैं रोहताश pic.twitter.com/8yMRSUOrVR— Abhishek Choudhary (@Abhishekarti_s) November 22, 2024

