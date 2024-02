Kobieta obudziła się w kostnicy! "Worek na zwłoki zaczął się ruszać"

To Putin rozsiewa pogłoski o nadchodzącej wojnie? "Wrażenie nieuchronności"

Doniesienia o tym, że ktoś obudził się na własnym pogrzebie, raz na jakiś czas obiegają świat. Chociaż mamy XXI wiek, lekarzom zdarza się jeszcze popełnić tak koszmarną pomyłkę i uznać za zmarłą osobę, która jak najbardziej żyje. Tym razem takie wydarzenie miało miejsce w Gwatemali. W szpitalu ogólnym San Juan de Dios zmarła - a przynajmniej tak się lekarzom wydawało - pewna młoda pacjentka. Kobieta trafiła tam prawdopodobnie z napadem padaczkowym. Tego rodzaju ataki zdarzały jej się wcześniej wielokrotnie. Jak pisze Daily Star, wykazywała też oznaki "poważnego niedożywienia", a kiedy została podłączona do aparatury, nie wykryto żadnych oznak "aktywności oddechowej ani mózgowej".

Kobieta natychmiast została przewieziona na oddział intensywnej terapii. Tam "umarła drugi raz"

Jak podaje rzecznik szpitala, kobietę uznano za zmarłą dopiero "po trzydziestu minutach wysiłków lekarzy", a potem "jej ciało zgodnie z ustalonym protokołem przewieziono do kostnicy". Pacjentka leżała tam w worku na zwłoki przez pięć godzin. W pewnym momencie pracownicy zobaczyli, że worek wyraźnie się rusza... W klinice wybuchła panika, kobieta natychmiast została przewieziona na oddział intensywnej terapii, a ktoś nagrał te dramatyczne chwile telefonem komórkowym. Niestety, po chwili znów uznano kobietę za zmarłą - jak zapewnia szpital, tym razem już bezdyskusyjnie. "Opieka zdrowotna w Gwatemali to koszmar" - mówi jeden z okolicznych mieszkańców dla Jam Press, inni bronią lekarzy i twierdzą, że to była tylko jednorazowa wpadka...

Morgue staff horrified as 'dead woman' starts moving from inside body baghttps://t.co/2o079XzOhU pic.twitter.com/Yu1nEb4HjY— Daily Star (@dailystar) February 21, 2024

