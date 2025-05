Tajlandia. Polscy turyści zatrzymani za publiczne obnażanie się

24-latka i 27-latek z Polski zostali zatrzymani przez policję w Tajlandii - poinformował profil Thepolandnews. Do zdarzenia doszło na wyspie Koh Phangan, a powodem interwencji służb było publiczne obnażanie się. Turyści zjawili się zupełnie rozebrani na środku ulicy, gdzie, jak sami zeznali, "wyrażali swoją miłość". Świadkowie zdarzenia wezwali na miejsce policję, która powiedziała kobiecie i mężczyźnie, że takie zachowania to w Tajlandii przestępstwo zagrożone karą grzywny w wysokości do 5 000 batów, czyli w przeliczeniu na złotówki ok. 560 zł.

24-letnia Polka przyznała się do winy i poddała karze, po czym została zwolniona, ale jej 27-letni partner był w czasie zatrzymania agresywny, dlatego funkcjonariusze skierowali go ponadto na badania psychiatryczne. Obydwoje zostali również sprawdzenie pod kątem zażywania narkotyków, ale ale testy dały wynik negatywny. Wobec obydwojga policja skierowała wniosek o cofnięcie wiz do tamtejszych władz.