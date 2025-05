Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem! To powiedział mu prezydent USA

Jak to wygląda?

Spis treści

Waszyngton. Spotkanie Donalda Trumpa z Karolem Nawrockim w Białym Domu

Spotkanie Donalda Trumpa z Karolem Nawrockim wywołało spore poruszenie w mediach i wśród komentatorów politycznych. Jak przekazuje PAP, informację o spotkaniu jako pierwszy podał Biały Dom na platformie X, publikując zdjęcie z Gabinetu Owalnego.

- Prezydent Donald J. Trump wita polskiego kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego w Gabinecie Owalnym – napisano w komunikacie.

Sam Karol Nawrocki również skomentował to wydarzenie na swoim profilu, pisząc o „świetnym spotkaniu” z Trumpem.

- To był zaszczyt omawiać świetlaną przyszłość stosunków polsko-amerykańskich – dodał kandydat na prezydenta Polski.

Trump przepowiedział wygraną Nawrockiemu?

Największe emocje wzbudziła jednak relacja Nawrockiego z wywiadu dla Telewizji Republika, w której polityk zdradził, że Trump miał mu powiedzieć „you will win” („wygrasz”). - Odczytałem to jako rodzaj życzenia mi sukcesu – tłumaczył Nawrocki. Rozmowa miała dotyczyć również relacji Trumpa z obecnym prezydentem Andrzejem Dudą. - Widać, że ta relacja, z tej rozmowy to wybrzmiewało, że ta relacja jest ważna dla prezydenta Trumpa – mówił Nawrocki.

Kontrowersje wokół spotkania

Jak informuje PAP, zanim doszło do spotkania w Białym Domu, Nawrocki podczas konferencji dla polskich mediów zapewniał, że nie spotkał się z prezydentem USA i nie sugerował, że takie spotkanie jest planowane. Mówił również, że nie oczekuje żadnej interwencji ze strony administracji Trumpa w sprawie wyborów w Polsce, które – jak ocenił – nie są uczciwe.

- Nie zamierzam się odwoływać do zewnętrznych interwencji w kwestii polskich wyborów (...) Nie jestem tu po to, aby w tej kwestii interweniować – deklarował Nawrocki.

W piątek Karol Nawrocki, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, uda się do Chicago, gdzie w sobotę weźmie udział w corocznej paradzie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

KRUPA: TRUMP RZĄDZI JAK SATRAPA! BĘDZIE KATASTROFA! | EXPRESS BIEDRZYCKIEJ Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy spotkanie z Trumpem zwiększy szanse Nawrockiego w wyścigu po fotel prezydencki? Tak, zdecydowanie Nie, ewentualnie tylko chwilo wzrośnie mu poparcie Być może więcej wyborców zagłosuje na niego zamiast na Mentzena