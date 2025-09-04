Obywatele 10 państw ofiarami tragedii w Lizbonie! 16 osób nie żyje

Coraz bardziej tragiczne doniesienia na temat katastrofy słynnego żółtego tramwaju Elevador da Glória w Lizbonie! Pojazd wypadł z szyn i roztrzaskał się o mur. Początkowo informowano o śmierci 15 osób, teraz mówi się o szesnastu. Władze podały, że są wśród nich obywatele aż dziesięciu państw. Kolejka jest symbolem Lizbony i jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych portugalskiej stolicy.

Katastrofa kolejki Elevador da Glória w Lizbonie. Zginęło 16 osób z 10 państw

Nowe tragiczne doniesienia na temat wielkiej katastrofy kolejki turystycznej w Lizbonie! Przypomnijmy - wczoraj, 3 września po godzinie 18 kursująca między placem Restauradores a dzielnicą Bairro Alto kolejka wypadła z szyn i uderzyła w budynek w historycznej części Lizbony. W wyniku wypadku ranne zostały 22 osoby. Władze potwierdziły, że wśród ofiar są obywatele 10 różnych państw. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi obecnie 16, a nie 15 ani 17, jak podawano wcześniej. Przyczyny katastrofy wciąż nie zostały ustalone. Eksperci nie wykluczają, że doszło do awarii technicznej. Nieoficjalnie mówi się o urwaniu liny bezpieczeństwa. – Kolejka Gloria miała poważne problemy w ostatnich latach – przypomniał Antonio Carloto z portugalskiego stowarzyszenia transportu kolejowego APAC. Dodał, że siedem lat temu doszło do podobnego incydentu, jednak wówczas tragedii udało się uniknąć, ponieważ koła wagonu zablokowały się na bruku.

Kolejka Gloria, uruchomiona w 1885 roku, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Lizbony

Lizbońskie media podają, że pracownicy spółki Carris, odpowiedzialnej za obsługę kolejki, wielokrotnie sygnalizowali jej częste awarie. – Zgłoszenia dotyczące konieczności naprawy Glorii i innych kolejek linowo-terenowych są stałe. Oczekuję, że śledztwo w sprawie środowego wypadku będzie dokładne i pozwoli wyjaśnić przyczynę tragedii – podkreślił Manuel Leal, szef syndykatu transportowego Fectrans. Kolejka Gloria, uruchomiona w 1885 roku, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Lizbony i atrakcją turystyczną stolicy Portugalii.

