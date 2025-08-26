Groza w Portugalii! Tornado ognia i trąba z pyłów

Przerażające zjawiska podczas pożarów w Portugalii: tornada ognia i trąby unoszące popioły

Nie ma końca wielkim pożarom na południu Europy! Żywioł bije rekordy lub zbliża się do nich. Środkowa i północna Portugalia zmagają się z największymi w historii kraju pożarami, które od końca lipca pustoszą lasy i łąki. Katastrofalne warunki atmosferyczne - wysokie temperatury i silny wiatr - sprzyjają powstawaniu niezwykle rzadkich i przerażających zjawisk – tornad ognia i trąb powietrznych unoszących popioły z pogorzelisk. W mediach społecznościowych pojawiły się filmy i zdjęcia, na których dobrze je widać. W gminie Unhais da Serra na terenie pogorzeliska wystąpiła trąba powietrzna unosząca popiół, a wcześniej, 15 sierpnia, w gminie Aguiar da Beira w dystrykcie Guarda sfilmowano tornado ognia przemieszczające się wraz z płomieniami. Portugalscy strażacy poinformowali, że żywioł pokonał kilkadziesiąt kilometrów, niszcząc po drodze drzewa, linie energetyczne i wywołując panikę wśród mieszkańców.

Według danych władz od końca lipca ogień zniszczył w Portugalii ponad 200 tys. hektarów

Największy obecnie pożar od 13 sierpnia trawi gminę Arganil w dystrykcie Coimbra. Do poniedziałkowego popołudnia ogień strawił tam ponad 65 tys. hektarów, co – jak podają władze – czyni go największym pożarem w historii Portugalii. Według danych władz od końca lipca ogień zniszczył w Portugalii ponad 200 tys. hektarów lasów i gruntów rolnych. Najbardziej dotknięte są dystrykty Viseu, Vila Real, Coimbra, Castelo Branco i Guarda. Żywioł pochłonął już życie czterech osób. Strażacy wskazują, że głównymi czynnikami utrudniającymi gaszenie pożarów są utrzymujące się od wielu tygodni upały, sięgające ponad 30 stopni Celsjusza, oraz porywisty wiatr, który sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia.

