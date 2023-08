"Oddaj mi moje jądra, które schowałam do lodówki w słoiku!" Awantura eks kochanków w sądzie!

Byli kochankowie procesują się o jądra w słoiku! 40-latka twierdzi, że jej eks partner ukrywa jej dawne jądra w swojej lodówce, on zaprzecza

Ta historia miłosno-sądowa ma tyle nieoczekiwanych zwrotów akcji, że trudno za tym wszystkim nadążyć! Na początku była sobie para zakochanych w sobie mężczyzn mieszkających w Pontiac w amerykańskim stanie Michigan. Brian Kingsley i William Wojciechowski mieszkali razem. Parę lat temu Brian stał się Brianną. Po tak zwanej korekcie płci Brianna zachowała na pamiątkę swoje odcięte przez chirurga jądra zamknięte w specjalnym słoiku i trzymane w lodówce. W 2022 roku między kochankami zaczęło źle się dziać. Po awanturach Brianna wyprowadziła się z domu. Dziś William Wojciechowski twierdzi, że był i jest przez nią nękany od czasu rozstania. Raz miała ukraść mu psy. W efekcie wystawiono wobec niej zakaz zbliżania się do byłego i kontaktowania się z nim.

Brianna Kinglsey procesuje się o swoje jądra. Zakaz zbliżania się nie zapobiegł procesowi roku

Jednak Brianna właśnie przeszła do kolejnego ataku - tym razem sądowego. Kingsley twierdzi, że William Wojciechowski nadal ma w swoim mieszkaniu wspomniane odcięte jądra schowane do słoika i nie chce ich oddać! "To śmieszne, kiedy się wyprowadziła, zabrała wszystkie swoje rzeczy, nie jestem jej nic winien" - mówi mężczyzna cytowany przez Detroit News. Pismo trafiło już jednak do sadu i wygląda na to, że niebawem ruszy proces roku, który będzie śledzić całe Michigan. Tymczasem Brianna przeszła na islam i zmieniła imię na arabskie. To na pewno nie koniec tej historii!

Sonda Czy znasz kogoś, kto zmienił płeć? Tak Nie

Transgender 'Muslim' Brianna Kingsley sues boyfriend for keeping her TESTICLES in jar in his fridge https://t.co/rGSOgCENzQ pic.twitter.com/ZZoeAiwkgU— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) August 6, 2023