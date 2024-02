Odgryzł nos mężczyźnie i uciekł! Awantura narciarzy w barze

Uprawiali seks w centrum handlowym! Wszyscy to widzieli, są zdjęcia

Prezydent Węgier podała się do dymisji! W tle pedofilia w domu dziecka

Krwawa awantura w kurorcie narciarskim! Jeden narciarz odgryzł drugiemu nos i uciekł

Krwawy horror w kurorcie narciarskim! Karczemna awantura rozegrała się w Austrii, w popularnej wśród narciarzy i snowboardzistów miejscowości St Anton. Miejsce to słynie nie tylko jako ośrodek zimowych sportów, ale i jako mekka imprezowiczów wszelkiej konduity. Niestety, awantury po alkoholu są tu nierzadkie. A ta całkowicie wymknęła się spod kontroli! Jak podaje brytyjski Daily Star, wszystko zaczęło się wieczorem w jednym z licznych w St Anton barów. Między dwiema podchmielonymi grupami turystów z ośrodka narciarskiego doszło do sprzeczki, a potem do rękoczynów. Polała się krew!

Brytyjczyk z odgryzionym nosem w szpitalu. Sprawca nie został złapany

W pewnym momencie jeden z walczących ugryzł z całej siły w nos 29-letniego mężczyznę z Wielkiej Brytanii. Siła ugryzienia była tak wielka, że kawałek nosa został w ustach napastnika! Potem gryzący agresor uciekł, a ofiara została bez części nosa! Koledzy pogryzionego ruszyli na odsiecz, kopiąc i bijąc swoich przeciwników, jednak sprawcy krwawej jatki nie udało się złapać. Jak donosi lokalny serwis informacyjny Kurier, 29-latek po wstępnym opatrzeniu przez lekarzy został zabrany do szpitala w Zams, a potem w Innsbrucku.

Holidaymaker's nose bitten off as brawl breaks out between Brits at ski resort https://t.co/lTCbZ8F6FP THAT was one hell of a party!— Carol Tapia (@carolcolet) February 6, 2024

