Odsłonili plany Putina? "Chce totalnego zniszczenia, nie zawieszenia broni"

Czego tak naprawdę chce Władimir Putin, jak daleko sięgają jego ambicje? Czy potajemnie chce zakończyć wojnę, a może jego celem jest wojna Rosji z NATO? Odpowiedzi na te pytania szukają m.in. analitycy z amerykańskiego Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Amerykanie uważają, że rosyjski prezydent ma jeden cel i nie jest to cel pokojowy. Jak przekonują w swoim raporcie, Władimir Putin jest zdania, że zawieszenie broni w wojnie na Ukrainie nie powinno mieć miejsca, ponieważ obawia się, ze to pozwoliłoby Ukrainie przygotować się do dalszych działań wojennych. Rosyjski prezydent chciałby, owszem, "ostatecznego zakończenia wojny", ale nie poprzez zatrzymanie ognia.

Putin niedawno wezwał do "nieodwracalnej" "demilitaryzacji" Ukrainy, inaczej nie zechce negocjacji pokojowych

Według analityków z amerykańskiego Instytut Studiów nad Wojną (ISW) Władimir Putin chce zakończyć wojnę poprzez całkowite zniszczenie Ukrainy, jej państwowości i tożsamości. Według ISW Putin nie dąży do pokoju, bo między jego obarczaniem Zachodu winą za brak negocjacji z odrzucaniem wszelkich kompromisów, które skutkowałyby zawieszeniem broni, jest sprzeczność. Putin niedawno wezwał do "nieodwracalnej" "demilitaryzacji" Ukrainy jako warunku wstępnego negocjacji.

