Ofiary śmiertelne i wielu rannych po strzelaninie w barze. Ludzie uciekali przed kulami!

Strzelanina w barze – są ofiary śmiertelne i wielu rannych. Co się stało w Karolinie Południowej?

Tragedia rozegrała się w tamtejszym lokalu Willie's Bar and Grill. - Wielu poszkodowanych i świadków uciekło, szukając schronienia przed strzałami do pobliskich lokali i domów - poinformowało na platformie X biuro szeryfa hrabstwa Beaufort. W komunikacie podkreślono, że wśród rannych cztery osoby są w stanie ciężkim.

Miejscowa stacja telewizyjna WTOC przekazała, że służby pojawiły się na miejscu zdarzenia około godz. 1 w nocy na niedzielę (ok. godz. 7 czasu polskiego). - Zastali tam tłum ludzi; kilka osób miało rany postrzałowe - podała WTOC.

Do tragedii odniosła się na platformie X przedstawicielka pierwszego okręgu stanu Karolina Południowa w Izbie Reprezentantów USA Nancy Mace. Republikanka napisała, że jest „ZROZPACZONA” po tym, gdy dowiedziała się o strzelaninie w hrabstwie Beaufort, którego częścią jest Wyspa Świętej Heleny. Zaapelowała, aby osoby posiadające informacje o okolicznościach zdarzenia skontaktowały się z biurem szeryfa w Beaufort.

- To jest tragiczne i trudne dla wszystkich. Prosimy o waszą cierpliwość, gdy kontynuujemy nasze śledztwo. Myślami jesteśmy z wszystkimi ofiarami i ich najbliższymi - oświadczyło biuro szeryfa.

To już kolejna strzelanina w USA w ostatnim czasie. W sobotę (11 października) stacja CBS poinformowała, że co najmniej cztery osoby zginęły, a około 12 zostało rannych w strzelaninie. Tragedia rozegrała się w regionie Missisipi Delta po meczu licealnych drużyn futbolu amerykańskiego. Więcej szczegółów w artykule Cztery osoby nie żyją i kilkunastu rannych. Tragiczny bilans strzelaniny. Horror po meczu

BREAKING: 4 dead and at least 20 injured in mass shooting at Willie’s Bar & Grill on St. Helena Island, South CarolinaPhoto credit: Phyllis Maven pic.twitter.com/FrcTgajDoy— Crime With Bobby (@CrimeWithBobby) October 12, 2025