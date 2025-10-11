4 kilogramy kokainy w walizce. Polak zatrzymany na lotnisku w Perth

Polak zatrzymany w Perth z 4 kg kokainy w walizce

Australijskie służby zatrzymały 45-letniego Polaka, który próbował wwieźć do kraju około 4,1 kilograma kokainy ukrytej w podszewce swojej walizki.

Funkcjonariusze Australijskiej Straży Granicznej (ABF) zatrzymali mężczyznę do kontroli bagażu na lotnisku w Perth 29 września 2025 roku. Zwrócili na niego uwagę, ponieważ zachowywał się podejrzanie po przylocie.

Podczas szczegółowej kontroli w jednej z jego walizek znaleziono dwa owinięte folią pakunki z białą substancją. Wstępne testy potwierdziły, że to kokaina. Łączna waga narkotyku wynosiła około 4,1 kilograma.

ABF natychmiast powiadomiła Federalną Policję Australii (AFP), która zatrzymała mężczyznę i zabezpieczyła nielegalny towar.

Polak został oskarżony o import komercyjnej ilości kokainy. Za to przestępstwo grozi mu kara dożywotniego więzienia.

AFP podkreśla, że współpraca między policją a służbą graniczną ma kluczowe znaczenie dla zwalczania przemytu narkotyków przez australijskie lotniska.

− Praca funkcjonariuszy na lotniskach jest niezbędna, by chronić społeczeństwo przed handlarzami narkotyków kierującymi się chciwością i zyskiem kosztem najbardziej bezbronnych − powiedział zastępca komendanta AFP Murray Taylor.

− Nielegalne narkotyki powodują niewyobrażalny ból i cierpienie wielu Australijczyków − dodał.

Z kolei nadinspektor ABF John Eldridge zaznaczył, że skuteczność straży granicznej opiera się na doświadczeniu, analizie danych i intuicji funkcjonariuszy.

− To połączenie szkolenia, informacji wywiadowczych i dobrej intuicji sprawia, że potrafimy trafnie wytypować osoby do kontroli. Nie ustaniemy w wysiłkach, by zapobiegać przemytowi narkotyków przez nasze granice − podkreślił Eldridge.

Źródło: afp.gov.au

