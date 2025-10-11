4 kilogramy kokainy w walizce. Polak zatrzymany na lotnisku w Perth

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-10-11 8:53

45-letni obywatel Polski usłyszał zarzut próby przemytu około 4 kilogramów kokainy do Australii. Mężczyzna został zatrzymany na międzynarodowym lotnisku w Perth po tym, jak funkcjonariusze australijskiej straży granicznej (ABF) odkryli w jego bagażu pakunki z narkotykiem. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

4 kilogramy kokainy w walizce. Polak zatrzymany na lotnisku w Perth

i

Autor: afp.gov.au/ Materiały prasowe

Polak zatrzymany w Perth z 4 kg kokainy w walizce

Australijskie służby zatrzymały 45-letniego Polaka, który próbował wwieźć do kraju około 4,1 kilograma kokainy ukrytej w podszewce swojej walizki.

Funkcjonariusze Australijskiej Straży Granicznej (ABF) zatrzymali mężczyznę do kontroli bagażu na lotnisku w Perth 29 września 2025 roku. Zwrócili na niego uwagę, ponieważ zachowywał się podejrzanie po przylocie.

Podczas szczegółowej kontroli w jednej z jego walizek znaleziono dwa owinięte folią pakunki z białą substancją. Wstępne testy potwierdziły, że to kokaina. Łączna waga narkotyku wynosiła około 4,1 kilograma.

ABF natychmiast powiadomiła Federalną Policję Australii (AFP), która zatrzymała mężczyznę i zabezpieczyła nielegalny towar.

Polak został oskarżony o import komercyjnej ilości kokainy. Za to przestępstwo grozi mu kara dożywotniego więzienia.

AFP podkreśla, że współpraca między policją a służbą graniczną ma kluczowe znaczenie dla zwalczania przemytu narkotyków przez australijskie lotniska.

Praca funkcjonariuszy na lotniskach jest niezbędna, by chronić społeczeństwo przed handlarzami narkotyków kierującymi się chciwością i zyskiem kosztem najbardziej bezbronnych − powiedział zastępca komendanta AFP Murray Taylor.

Nielegalne narkotyki powodują niewyobrażalny ból i cierpienie wielu Australijczyków − dodał.

Z kolei nadinspektor ABF John Eldridge zaznaczył, że skuteczność straży granicznej opiera się na doświadczeniu, analizie danych i intuicji funkcjonariuszy.

To połączenie szkolenia, informacji wywiadowczych i dobrej intuicji sprawia, że potrafimy trafnie wytypować osoby do kontroli. Nie ustaniemy w wysiłkach, by zapobiegać przemytowi narkotyków przez nasze granice − podkreślił Eldridge.

Źródło: afp.gov.au

Super Express Google News
Nowa inwestycja na lotnisku w Szymanach. Ruszyła budowa nowoczesnego centrum medycznego
Sonda
Jak często latasz samolotem?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki