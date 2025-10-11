Cztery osoby nie żyją i kilkunastu rannych. Tragiczny bilans strzelaniny. Horror po meczu

Tragedia w Missisipi. Cztery osoby nie żyją, ranni walczą o życie. Szokujące doniesienia po strzelaninie!

Wcześniej agencja AP informowała, powołując się na senatora z tego stanu Derricka Simmonsa, o czterech rannych, którzy zostali przetransportowani najpierw do szpitala w Greenville, a następnie do większej placówki w stolicy stanu, Jackson.

CBS zaznaczyła, że policja nie informowała o schwytaniu sprawcy. Stacja podała, że do strzelaniny doszło na głównej ulicy miasta Leland, na której było dużo ludzi w związku z meczem futbolu amerykańskiego licealnej drużyny z tego miasta.

BBC zwróciła uwagę, że w środę wieczorem (czasu lokalnego) doszło do strzelaniny w innym mieście stanu Missisipi, Heidelberg, gdzie zginęły dwie osoby.

Leland jest małym miastem w hrabstwie Washington w stanie Missisipi. Ludność Leland w 2020 roku liczyła około 4 tys. mieszkańców.