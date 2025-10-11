Cztery osoby nie żyją i kilkunastu rannych. Tragiczny bilans strzelaniny. Horror po meczu

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
żródło PAP
żródło PAP
2025-10-11 19:41

Tragedia w Leland w stanie Missisipi. W sobotę (11 października) stacja CBS poinformowała, że co najmniej cztery osoby zginęły, a około 12 zostało rannych w strzelaninie. Tragedia rozegrała się w regionie Missisipi Delta po meczu licealnych drużyn futbolu amerykańskiego.

Policja USA

i

Autor: Canva.com zdjęcie ilustracyjne
Super Express Google News

Tragedia w Missisipi. Cztery osoby nie żyją, ranni walczą o życie. Szokujące doniesienia po strzelaninie!

Wcześniej agencja AP informowała, powołując się na senatora z tego stanu Derricka Simmonsa, o czterech rannych, którzy zostali przetransportowani najpierw do szpitala w Greenville, a następnie do większej placówki w stolicy stanu, Jackson.

CBS zaznaczyła, że policja nie informowała o schwytaniu sprawcy. Stacja podała, że do strzelaniny doszło na głównej ulicy miasta Leland, na której było dużo ludzi w związku z meczem futbolu amerykańskiego licealnej drużyny z tego miasta.

BBC zwróciła uwagę, że w środę wieczorem (czasu lokalnego) doszło do strzelaniny w innym mieście stanu Missisipi, Heidelberg, gdzie zginęły dwie osoby.

Leland jest małym miastem w hrabstwie Washington w stanie Missisipi. Ludność Leland w 2020 roku liczyła około 4 tys. mieszkańców.

CZYTAJ TEŻ: Skandal w USA! Nielegalny imigrant z kryminalną przeszłością zarządzał szkołami w Iowa

Polecany artykuł:

Strzelanina w pobliżu dworca kolejowego! Cztery osoby ranne
Pokój Zbrodni - strzelanina w Namysłowie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MISSISIPI
USA