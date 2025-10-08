Strzelanina w pobliżu dworca kolejowego! Cztery osoby ranne

W Brukseli doszło do strzelaniny w pobliżu głównego dworca kolejowego Brussels-Midi, raniąc cztery osoby, z czego dwie krytycznie.

To kolejne zdarzenie z użyciem broni palnej w mieście, co wzbudza poważne obawy władz i mieszkańców.

Burmistrz Saint-Gilles zaapelował o zwiększenie obecności policji i spotka się z ministrem spraw wewnętrznych, aby omówić eskalację przemocy.

Co stoi za rosnącą falą strzelanin w stolicy Belgii i jakie kroki zostaną podjęte, by zapewnić bezpieczeństwo?

Niepokojące wieści z Brukseli. W nocy z wtorku na środę (7 na 8 października) doszło do strzelaniny w pobliżu największego dworca kolejowego w mieście, Brussels-Midi. Taką informację podał portal "Brussels Times". W wyniku strzelaniny cztery osoby zostały ranne. Dwie z nich są w stanie krytycznym. Do zdarzenia doszło przed północą. Jak podaje serwis, na miejsce skierowano kilka patroli policyjnych, które zabezpieczyły teren. Rzecznik brukselskiej straży pożarnej Walter Derieuw przekazał, że do pomocy ofiarom skierowano dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz trzy ambulanse.

Strzelanina w Brukseli. Władze mają dość

Nie ma informacji na temat sprawcy zdarzenia. W mieście tymczasem rośnie napięcie. "W związku z nasilającą się falą przemocy z użyciem broni palnej burmistrz sąsiedniej gminy Saint-Gilles, Jean Spinette, zaapelował o zwiększenie obecności policji w rejonie dworca Brussels-Midi" - czytamy. Wystosował list otwarty do ministra spraw wewnętrznych Bernarda Quintina, prokuratora Juliena Moinila oraz szefa policji Jurgena De Landsheera. Wyraził w nim zaniepokojenie coraz większą liczba strzelanin w mieście i ich "normalizacją".

To kolejna strzelanina w ciągu tygodnia

Przypomniał, że zaledwie tydzień wcześniej w pobliżu szkoły przy placu Bethleem w Brukseli doszło do innego incydentu z użyciem broni palnej, podczas którego kule przebiły okna budynku. "Nie możemy uważać za normalne, że w pobliżu szkoły dochodzi do wymiany ognia z użyciem broni wojskowej" – napisał. Wkrótce ma dojść do spotkania burmistrza z ministrem spraw wewnętrznych w sprawie dalszych działań dotyczących bezpieczeństwa publicznego.

