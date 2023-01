Ojciec trzymał w piwnicy sześcioro dzieci! Czekał na koniec świata

Ojciec urządził sześć piwnic dla swoich dzieci. 54-latek szykował się na koniec świata

Szykował się na koniec świata i zrobił dla swoich dzieci system schronów z austriackich piwniczek na wino, ale jego plan spalił na panewce przez czujność sąsiadów. Zaniepokojeni mieszkańcy Obritz zawiadomili opiekę społeczną i policję, gdy coraz częściej słyszeli głosy płaczących małych dzieci Toma Landona (54 l.) dobiegające z piwniczek na wino. Mężczyzna od niespełna roku mieszkał w Austrii, gdzie przeprowadził się z Londynu. Ożeniony z Niemką, ma sześcioro dzieci w wieku od 7 miesięcy do 7 lat i postanowił, że każdemu z nich podaruje własny postapokaliptyczny schron. Piwniczki były wyposażone w wodę i zapasy. Kiedy do piwnicznych wrót zapukali urzędnicy, krewki 54-latek potraktował ich gazem pieprzowym. Został za to zatrzymany, a dzieci trafiły pod opiekę instytucji państwowych do czasu wyjaśnienia całej sprawy.

Wierzył, że to Amerykanie zburzyli WTC. Potem uciekł do austriackiej piwniczki na wino

Tymczasem Tom Landon zaprasza do swoich piwniczek dziennikarzy "Daily Mail" i tłumaczy, że urzędnicy wścibiali nosy w nie swoje sprawy, a on wcale nie zamykał dzieci pod ziemią, bo gdyby tak było, nikt nie wypuściłby go zza krat po 24 godzinach. Sądząc po doniesieniach Bilda i brytyjskich mediów, 54-latek to preppers, czyli osoba szykująca się na apokalipsę, a poza tym zwolennik licznych teorii w rodzaju "To amerykańscy Żydzi zburzyli wieże WTC".

Sonda Czy wierzyłeś(aś) w koniec świata 2012? TAK, PAMIĘTAM TO JAKBY BYŁO WCZORAJ! PRZEJMOWAŁEM(AM) SIĘ NIE, NIE PAMIĘTAM PAMIĘTAM, ALE SIĘ TYM NIE PRZEJMOWAŁEM(AM)

Conspiracy theorist & Holocaust denier Tom Landon 54 was arrested by police after six British children were rescued from an #Austrian cellar and he attacked social workers with pepper spray https://t.co/ojCMczL7H7 via @MailOnline— Michael Weingardt (@Michael_Wgd) January 29, 2023

QUIZ Co wiesz o końcu świata? Pytanie 1 z 10 Jeden z najpopularniejszych końców świata będący nawet motywem filmu, miał się odbyć: 2010 2012 2015 Dalej