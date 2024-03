Ojciec zabił 7-latka i nakarmił nim świnie! Matka ujawnia nowe fakty

Ojciec z macochą torturowali 7-latka i głodzili go. Gdy umarł, rzucili jego ciało na pożarcie świniom. Teraz nastąpił przełom w sprawie. Nowa decyzja sądu

Ta potworna zbrodnia wprost nie mieści się w głowie! Wszystko wyszło na jaw jeszcze w 2015 roku, gdy policja została wezwana do jednego z domów w Kansas City w związku z podejrzeniem przemocy domowej. Nie jest jasne, kto wezwał mundurowych, ale z pewnością zrobiono to o wiele lat za późno. Na miejscu policjanci zastali Michaela (53 l.) i Heather (38 l.) Jones. Małżonkowie mieszkali w gospodarstwie z 7-letnim Adrianem Jonesem, synem 53-latka z pierwszego małżeństwa. Zajmowali się hodowlą świń. Policja nie mogła nigdzie znaleźć dziecka. Niestety, w chlewni dokonano wkrótce makabrycznego odkrycia. Znaleziono częściowo zjedzone przez świnie szczątki chłopca. Jego ojciec i macocha zostali aresztowani. Podczas śledztwa wyszły na jaw wstrząsające fakty. Sprawę przypomniał "New York Post".

Po śmierci Adriana wprowadzono nowe prawo, biologicznej matce przyznano milion dolarów odszkodowania. Koniec z opieszałością opieki społecznej?

Okazało się, że ojciec i jego nowa partnerka latami znęcali się nad Adrianem. Biologiczna matka chłopca przegrała wcześniej w sądzie walkę o opiekę nad dzieckiem. Para sadystów głodziła i biła kilkulatka, zamykała go za karę nago pod prysznicem. Pewnego dnia dziecko po prostu umarło z głodu, leżąc skulone w łazience bez ubrań. Wtedy zwyrodnialcy postanowili pozbyć się zwłok w makabryczny sposób. Oboje zostali skazani na minimum 25 lat więzienia, a matka Adriana zaczęła walkę o sprawiedliwość. Uznała, że dziecko by żyło, gdyby nie opieszałość urzędników. Zgłoszenia dotyczące podejrzeń przemocy były już wcześniej, ale chłopca nie odebrano w porę jego oprawcom. Miał na to wpływ m.in. fakt, że rodzina często się przeprowadzała, krążąc po Kansas i Missouri. Teraz nadszedł przełom w sprawie. Matka chłopca, Dainna Pearce, dostała od stanu Kansas w ramach ugody milion dolarów odszkodowania. Wcześniej, w 2021 roku stan przyjął „Prawo Adriana”, nakładające na pracowników opieki społecznej obowiązek osobistej obserwacji każdego dziecka, które zostaje uznane za ofiarę przemocy lub zaniedbań w rodzinie.

