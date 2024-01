Ojczym gwałcił ją latami. Gdy 17-latka ujawniła prawdę, zabił. Nowe fakty łamią serca rodziny

Ojczym pedofil latami gwałcił przybraną córkę. Gdy powiedziała matce, ta zagroziła, że ją zabije. Ojczym naprawdę zabił

Pedofil potwór umarł za kratami! A jego śmierć wcale nie przyniesie ulgi rodzinie ofiary, wręcz przeciwnie... Ta straszna historia zaczyna się w 2020 roku. 17-letnia Bernadette Walker z Yorkshire w Wielkiej Brytanii napisała wtedy w pamiętniku: „Opowiedziałam mamie o tacie i molestowaniu. Nazwała mnie kłamcą i zagroziła, że mnie zabije, jeśli powiem policji”. Dziewczynka od lat była wykorzystywana seksualnie przez ojczyma. Bała się komukolwiek o tym powiedzieć. Gdy w końcu zebrała się na odwagę i wyznała prawdę matce Sarze Walker, ta postanowiła tuszować sprawę, a nawet grozić rodzonej córce śmiercią, byle tylko jej nowy mąż nie poszedł do więzienia. Ośmielony tym potwór postanowił pozbyć się niewygodnej 17-latki, zwłaszcza, że dziewczyna opowiadała już o swoim dramacie również znajomym.

Ojczym pedofil skazany na dożywocie, matka na sześć lat za składanie fałszywych zeznań. Potwór zmarł w więzieniu, nie wyjawiając, gdzie ukrył ciało

Bernadette została zabrana przez ojczyma samochodem z domu dziadków. I jakby zapadła się pod ziemię. Ojczym i matka twierdzili, że nic nie wiedzą. On wysyłał SMS-y do żony z telefonu ofiary, tak by stworzyć pozory, że dziewczyna żyje i że to nie on zabił. Jednak wpisy w pamiętniku i zeznania świadków mocno go obciążały. Pedofil został zatrzymany i w 2021 roku skazany na karę dożywotniego więzienia po procesie przed sądem koronnym w Cambridge, choć nigdy nie znaleziono ciała dziewczyny. Jak podaje Wales Online, władze więzienia na początku 2024 roku poinformowały, że 22 grudnia skazany zmarł w więzieniu. Do końca w okrutny sposób ukrywał przed rodziną i przyjaciółmi, gdzie ukrył zwłoki. Teraz zgasła nadzieja na odnalezienie ciała zamordowanej ofiary pedofila i wyprawienie jej godnego pogrzebu. Matka 17-latki odsiaduje wyrok sześciu lat więzienia za ukrywanie prawdy o zbrodni swojego męża.

i Autor: CAMBRIDGESHIRE CONSTABULARY

Mum of teen murdered by stepdad over abuse secret covered up his sick crimesSarah Walker, 38, covered for vile husband Scott Walker, 51, after she knew he had sexually abused and murdered her daughter Bernadette, 17.https://t.co/FxvXMdZXBf— JustCat (@Cat_Again1) July 27, 2021

