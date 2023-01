Okropne plotki o Jennifer Lopez! Chodzi po kasynach i robi TO

Jennifer Lopez oskarżona o skąpstwo! "Daje ludziom tylko po parę dolarów, wyrwała pieniądze z ręki Affleckowi"

Jennifer Lopez lubi podkreślać, że jest zwyczajną dziewczyną, której się w życiu poszczęściło. Śpiewała o tym nawet w swojej sławnej piosence "Jenny from the block". "Pamiętam, skąd przybyłam" - zapewnia tam J Lo. Czy aby na pewno? W internecie zaroiło się w ostatnich dniach od wpisów na temat Jennifer Lopez. Autorzy tajemniczych komentarzy w mediach społecznościowych twierdzą, że sławna piosenkarka warta 400 milionów dolarów to straszne skąpiradło. Podobno żałuje napiwków pracownikom hoteli i kasyn. "Mój znajomy pracował w obsłudze pokoi w Las Vegas. Przyniósł im [Lopez i Affleckowi] jedzenie i napoje. Ben Affleck chciał obsypać go setkami dolarów, dając napiwek. Jennifer podeszła, spojrzała mu w oczy, wyrwała pieniądze z ręki. Potem oddała mu 5 dolarów i odeszła, śmiejąc się" - pisze niejaka Margarita Wine na Twitterze. "Lopez mówi Affleckowi, by nie dawał napiwków. On już ich nie daje, kochani! Dawał pełno pieniędzy ludziom. Ale Jennifer chodzi potem wśród tych ludzi i zabiera im pieniądze, po czym daje im może 5, 10 dolców" - pisze z kolei osoba podająca się za pracownika kasyna. Jak wiadomo, Ben Affleck miał w przeszłości spore problemy z hazardem. Uzależnienie od kasyna wpłynęło na jego rozwód z Jennifer Garner. Jennifer Lopez nie skomentowała na razie fali plotek o swoim rzekomym skąpstwie.

Jennifer Lopez i Ben Affleck. Ślub, historia miłości, poprzedni partnerzy

Jennifer Lopez i Ben Affleck odnowili romans po 17 latach od pamiętnego zerwania zaręczyn na kilka dni przed ślubem. 16 lipca 2022 roku wzięli ślub w Las Vegas. Dla J Lo to czwarte małżeństwo, dla Afflecka drugie. Piosenkarka i gwiazdor Hollywood pierwszy raz byli parą w latach 2002-2004. Potem każde z nich pospiesznie wzięło ślub z kimś innym. Ben Affleck w 2005 roku ożenił się z aktorką Jennifer Garner. Ma z nią trójkę dzieci, para rozwiodła się w 2018 roku z powodu licznych uzależnień i niewierności Afflecka. Z kolei Jennifer Lopez pospieszyła się wtedy jeszcze bardziej i już w 2004 roku była żoną Marca Anthony'ego. Rozwiodła się z nim w 2014 roku. Był to jej trzeci mąż, poprzedni to Cris Judd (od 2001 do 2003) i Ojani Noa (od 1997 do 1998). W zeszłym roku zerwała zaręczyny z baseballistą Alexem Rodriguezem po tym, jak pojawiły się pogłoski o tym, że zdradzał ją z gwiazdką reality show "Southern Charm".

If @BenAffleck ever tips you, grab the cash and run before @JLo can steal it pic.twitter.com/mPgDvnrx41— Las Vegas Locally 🌴 (@LasVegasLocally) December 13, 2022

