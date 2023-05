Okropne urodziny kochanki Putina. Takiego ciosu się nie spodziewała. Pocieszała ją rodzina

Król Karol III narzeka w karecie! Wiadomo, co szepnął do Camilli

Władimir Putin i Alina Kabajewa są ze sobą prawdopodobnie od co najmniej 15 lat. Zgodnie z doniesieniami niezależnych rosyjskich mediów, a także według ustaleń międzynarodowych wywiadów, para doczekała się czwórki dzieci - dwóch chłopców i bliźniaczek. W ubiegłym roku pojawiły się plotki, że Alina Kabajewa była w kolejnej ciąży, ale została przez ukochanego zmuszona do wykonania aborcji. Piękna była gimnastyczka i rosyjski prezydent są parą nie tylko w życiu osobistym.

Putin i Kabajewa jak król i królowa

Jakiś czas temu dziennikarze Projektu podzielili się wynikami dziennikarskiego śledztwa, zgodnie z którymi pierwsza para Rosji żyje jak para królewska. On kupił jej "największe mieszkanie w Rosji", czyli dwupoziomowy, dosłownie ociekający złotem apartament w Soczi z 75 pokojami, lądowiskiem, prywatnym kinem i basenem na dachu, a wspólnie najchętniej spędzają czas w pałacu we Wałdaju. Na terenie ogromnej rezydencji znajdują się między innymi prywatny salon piękności, nazywany "świątynią ascezy Putina", wanny z hydromasażem, 25-metrowy basen, sauny, łaźnia turecka i salon masażu tajskiego. Jest tam także prywatne kino, kręgielnia, restauracja, sala bilardowa i małe kasyno. Wokół domu można natomiast znaleźć stajnie, pole golfowe i korty.

Alina Kabajewa dostała cios. Tego się nie spodziewała

12 maja Alina Kabajewa skończyła 40 lat. Okrągłe urodziny miały być obchodzone z wielką pompą, jak na "królową" przystało. Niestety, nie wszystko poszło po myśli byłej sportsmenki. Owszem, impreza urodzinowa się odbyła, jednak zabrakło na niej ukochanego kobiety. "Prezydent odmówił udziału nawet w uroczystościach rodzinnych z okazji 40. urodzin swojej konkubentki Aliny Kabajewej. Putin dziś tylko pogratuluje Alinie, wręczając jej kwiaty i bajecznie kosztowną tiarę ozdobioną czterdziestoma brylantami. Nie jest jasne, czy wydarzenie to można uznać za nieoficjalną koronację Kabajewej, ale ona wśród swoich bliskich przedstawia to wydarzenie właśnie w ten sposób" - zdradza teraz na telegramowym kanale Generał SWR człowiek, który niegdyś był wysoko postawionym funkcjonariuszem Służb Wywiadu Zagranicznego Rosji.

Putin szybko się męczy. Nie jest w stanie robić tego, co wcześniej

Kabajewą podobno pocieszała liczna rodzina, a Putin w tym czasie... cierpiał. "Putin jest poważnie chory. Szybko się męczy i często narzeka na pogorszenie samopoczucia. Lekarze nie są w stanie, przynajmniej na razie, ustabilizować jego stanu. Leczenie nie prowadzi do pożądanego rezultatu. O ile wcześniej, mimo choroby, Putin odbywał dziennie kilka zamkniętych spotkań i przyjmował raporty, o tyle teraz ta jego aktywność została ograniczona do minimum. Udział prezydenta w większości planowanych wydarzeń budzi wątpliwości. Jeśli to możliwe, sobowtór zastąpi prezydenta, jednak niektóre wydarzenia wymagają osobistego udziału Putina" - pisze Generał SWR.

