Orban mówi o strefie buforowej. Jeden kraj "musi się nią stać"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-11-30 9:03

Jest jeden sposób na zakończenie w trwały sposób wojny na Ukrainie - musi powstać strefa buforowa między Rosją a NATO. Takie pogląd wyraził w wywiadzie dla „Welt am Sonntag” premier Węgier. Zdaniem Viktora Orbana jedynie to może dać bezpieczeństwo zarówno Europie, jak i Rosji. W innej medialnej wypowiedzi oskarżył europejskie kraje o podżeganie do wojny dla pieniędzy.

Victor Orban

i

Autor: Art Service/Super Express Victor Orban

Viktor Orban powiedział, że Ukraina powinna zostać strefą buforową między Rosją a Zachodem

Viktor Orban od początku wojny na Ukrainie ma na jej temat inny pogląd, niż reszta europejskich przywódców. Według premiera Węgier należy iść na kompromis z Rosją i uwzględnić jej żądania. Węgry nadal kupują rosyjskie surowce, Orban niedawno był w Moskwie. Uważa, że europejscy politycy to wojenni podżegacze, a Ukrainy nie powinno się dozbrajać, tylko dążyć do negocjacji. W nowych wypowiedziach węgierski premier powtarza swoje poglądy. „Europejczycy chcą wojny. Chcemy pokoju, zawieszenia broni i bezpieczeństwa. Za ich pragnieniem wojny stoją pieniądze” – powiedział Orban na kongresie w Nyíregyházie, jak donosi stacja M1 TV. „Ukraina ma prawa międzynarodowe, ale Rosjanie również mają prawo do własnego bezpieczeństwa i nie chcą być sąsiadami państw członkowskich NATO” – mówił premier Węgier. Swoje stanowisko określał jako "trzecią drogę", czyli  - jego zdaniem - uwzględniającą interesy obu stron, a nie tylko jednej.

ZOBACZ TEŻ: Trump grozi Wenezueli atakiem. Stawia jeden warunek

Ukraina krytykuje wizytę Viktora Orbana w Moskwie. "Putin po prostu wykorzystuje takich polityków"

Viktor Orban proponuje zakończenie konfliktu w oparciu o 28-punktowy amerykański plan pokojowy, a także zasadę strefy buforowej, która oddzielałaby Rosję od Zachodu. Według węgierskiego polityka to wystarczy, by obie te strony poczuły się usatysfakcjonowane. Pogląd ten wyraził także w wywiadzie dla niemieckiego "Welt am Sonntag". To w nim mówił o strefie buforowej, jaką jego zdaniem powinna zostać cała Ukraina. Jak podkreślił, nie tylko Sojusz Północnoatlantycki, ale i Rosja musiałaby zagwarantować, że do tej strefy buforowej nie wkroczy. Tymczasem Ukrainie nie podoba się działalność Orbana, zwłaszcza jego wizyta w Moskwie. Szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha łączy nawet tę wizytę ze zmasowanym atakiem Putina na Ukrainę: „W 2024 roku, po wizycie Orbana w Moskwie, Rosja przeprowadziła straszliwy atak na ukraiński szpital dziecięcy Ochmatdyt. Tym razem zmasowany atak Rosji na stolicę Ukrainy tuż po wizycie Orbana i puste słowa o 'pokoju'. Putin po prostu wykorzystuje takich polityków jako aktorów w swoim krwawym spektaklu”.

Super Express Google News
Sonda
Czy Viktor Orban ma rację?
Otoka-Frąckiewicz i prof. Wielomski - Od początku chwalę Ukraińców! Dlaczego nie uczymy się od nich?
Quiz geograficzny. Miasta w Polsce na literę "B". Podołasz wyzwaniu?
Pytanie 1 z 10
Z którego miasta jest najbliżej do Supraśla?
M.DWORCZYK: NIE POWINNIŚMY FINANSOWO POMAGAĆ UKRAINIE
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

VIKTOR ORBAN
WĘGRY
WOJNA NA UKRAINIE