Orkan Ciaran szaleje! Siedem ofiar śmiertelnych w Europie. ZDJĘCIA i WIDEO

Orkan Ciaran zabija w Europie. Siedem ofiar śmiertelnych i wielkie zniszczenia. Wiatr we Francji wieje z prędkością nawet 200 km/h

Tak ogromne wichury zdarzają się raczej w Stanach Zjednoczonych, a nie u nas! Lecz niestety, orkan Ciaran uderzył w zachodnią Europę i spowodował prawdziwy kataklizm. W mediach społecznościowych mnożą się filmy pokazujące ulice zmienione w rwące rzeki i porywające samochody. Wichury zrywają dachy, łamią drzewa. Wiatr we północno-zachodniej Francji dochodził nawet do 200 km/h! Niestety, taki kataklizm musiał przynieść ofiary i dziesiątki rannych. Nie żyje już co najmniej siedem osób. Wśród ofiar jest m.in. 5-latek z Belgii, który bawił się na placu zabaw. Zginął przygnieciony przez gałąź, 3-latek został ranny. We Francji śmierć poniósł mężczyzna, który próbował tylko... zamknąć okiennice w domu. Nie żyje również kierowca ciężarówki, na którą runęło drzewo.

Katastrofa w Toskanii: "Nigdy wcześniej nie zanotowaliśmy tak intensywnych opadów w ciągu zaledwie kilku minut"

Inne ofiary to 64-letnia turystka z Niemiec zabita w parku w belgijskiej Gandawie, jej 32-letnia córka ma złamaną nogę. Z kolei w Toskanii kataklizm zabił trzy starsze osoby, władze ogłosiły stan kryzysowy. Woda po ulewnych deszczach zalała nawet szpitale. "Nigdy wcześniej nie zanotowaliśmy tak intensywnych opadów w ciągu zaledwie kilku minut. To, co stało się tej nocy w Toskanii ma jedną jasną nazwę: zmiany klimatyczne. Musimy wszyscy się zaangażować, by im przeciwdziałać" - powiedział przewodniczący władz regionu Eugenio Giani.

Sonda Czy boisz się wychodzić z domu w czasie wichury lub nawałnicy? TAK NIE

More than one million French households were left without electricity as Storm Ciaran lashes Europe with strong winds and rain https://t.co/fmqr3alLo1 pic.twitter.com/334uQT3lsv— Reuters (@Reuters) November 2, 2023

A very strong storm deemed Storm Ciaran slammed into western Europe last night and into this morning. An estimated 1 million households were in the dark after winds of 100 mph hit northern France. pic.twitter.com/G4jG7OCQqj— WeatherNation (@WeatherNation) November 2, 2023

Yes! Storm Ciarán from the Atlantic wreaks havoc from Ireland to France to Italy and Greece. Heavy rain, high seas, winds of 190-160 MOH. Millions without power and major flooding. Friends in Milan have never before experience such a storm. Very little reported hr in US! pic.twitter.com/w1OOfvIRl0— SweetLuLu (@SweetLu64440015) November 3, 2023

Quiz ekstremalny wiedzy o Europie. Zdobycie mniej niż 9/14 to wstyd! Pytanie 1 z 14 Jakie morze oddziela Włochy od Afryki? Morze Czerwone Morze Śródziemne Morze Beringa Dalej