"Ostatnia Wieczerza" na otwarciu Olimpiady?! Prezydent Turcji o "haniebnej scenie"

"Ostatnia Wieczerza" z drag queens podczas otwarcia Olimpiady? Głos zabrał nawet muzułmański prezydent Turcji

Co to właściwie było? Podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu wiele osób zadawało sobie to pytanie. Elementem widowiskowej, choć chaotycznej i skąpanej w strugach deszczu uroczystości była pewna dziwna scena. Nie da się ukryć, że bardzo przypominała słynny obraz "Ostatnia Wieczerza". Zamiast Apostołów były drag queens, zamiast Jezusa zdobna w aureolę (?) aktywistka gejowska, niejaka Barbara Butch. Po scenie wił się też niemal nagi, pomalowany na niebiesko mężczyzna ucharakteryzowany na Dionizosa. Pojawiły się liczne głosy oburzenia, inni byli zniesmaczeni, ale są i obrońcy przedstawienia. Aluzja do "Ostatniej Wieczerzy" wydawała się oczywista, a przynajmniej podobieństwo było oczywiste i - zdawałoby się - dostrzegalne dla każdego. Teraz dyrektor artystyczny ceremonii Thomas Jolly tłumaczy, że tylko tak nam się wydawało i żadnych nawiązań do "Ostatniej Wieczerzy" nie było, było tylko nawiązanie do bogów olimpijskich i uczty Dionizosa z racji tego, że chodziło o Olimpiadę. Jednych to przekonuje, innych wcale nie, a organizatorzy Igrzysk zdecydowali się na przeprosiny.

Recep Erdogan: "Haniebna scena w Paryżu obraziła nie tylko świat katolicki, nie tylko świat chrześcijański, ale też tak samo nas"

Teraz do grona tych, którym cała sytuacja zdecydowanie się nie spodobała, dołączył... prezydent Turcji. Choć jest muzułmaninem, Recep Erdogan też postanowił wyrazić swoje oburzenie tym, że Olimpiadę postanowiono otworzyć właśnie w taki sposób. "Haniebna scena w Paryżu obraziła nie tylko świat katolicki, nie tylko świat chrześcijański, ale też tak samo nas" - powiedział w Ankarze Recep Erdogan. Jak dodał, chce zadzwonić w tej sprawie do papieża Franciszka, by omówić "niemoralność, jakiej dopuszczono się wobec chrześcijańskiego świata".

Olympics opening ceremony sparks outrage with drag queens parodying biblical event of Jesus' last supper with his disciples.“This was extremely disrespectful to Christians” — Elon Musk slams drag queen parody of Last Supper at the Paris Olympics' opener!This 'DRAG' opening… https://t.co/8JbHkdUkx5 pic.twitter.com/4h0hHZ6Hd0— Nosy Buzzer (@NosyBuzzer) July 27, 2024

Whoopi Goldberg defends Paris Olympics drag queen Last Supper parody.“There are many more people in the picture, there’s people on the side you know and it’s like come on y’all it’s the Olympics. Stop. They’re not trying to do anything except talk about the history.” pic.twitter.com/EkQiqP2N5J— Oli London (@OliLondonTV) July 30, 2024

