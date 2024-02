Dyrektor szkoły występował jako drag queen! Zdjęcia trafiły do sieci

Dyrektor szkoły okazał się drag queen! Jego zdjęcia w przebraniu obiegły internet. Urzędnicy mówią o skandalu

O zjawisku drag queen jest ostatnio głośno także w Polsce w związku z pewnym telewizyjnym programem zatytułowanym "Czas na Show. Drag Me Out". Mężczyźni przebierają się za kobiety, a kobiety za mężczyzn i robią coś na kształt scenicznego pokazu w tych strojach. Niektórzy uważają to nawet za sztukę, drudzy nie mogą na takie występy patrzeć, inni uważają je za niemoralne. Wielka dysputa na temat drag queen wybuchła ostatnio w Stanach Zjednoczonych, a to za sprawą pewnego skandalu w szkole podstawowej. Od czerwca 2023 roku dyrektorem placówki John Glenn Elementary School w Oklahoma City był niejaki dr Shane Murnan. Mężczyzna w średnim wieku miał pewien sekret - po godzinach był drag queen. Pewne konto w mediach społecznościowych, Libs Of TikTok, zdemaskowało go, ujawniając, że postać występująca w internecie, a niekiedy także na żywo jako Shantel Mandalay to właśnie dyrektor podstawowki w przebraniu. Wybuchł skandal i sprawa dotarła do zwierzchników szkół w stanie Oklahoma.

Zwierzchnik szkół w Oklahomie: "Drag Queen nie jest już w Western Heights. Domagałem się tego od pierwszego dnia. Nie tego rodzice chcą dla swoich dzieci"

Shane Walters, szef wszystkich szkolnych dyrektorów, postanowił działać. Jak właśnie ogłosił, cytowany m.in. przez New York Post i Fox 25, Shane Murnan został poproszony o złożenie rezygnacji i złożył ją. "Drag Queen nie jest już w Western Heights. Domagałem się tego od pierwszego dnia. Nie tego rodzice chcą dla swoich dzieci" – powiedział Walters w nagraniu opublikowanym w X, czyli Twitterze. Jednocześnie media przypominają, że słynny dyrektor miał 20 lat temu zarzuty posiadania pornografii z udziałem nieletnich, ale zarzuty zostały wycofane. Co na to wszystko główny bohater afery? W wywiadzie dla NonDoc podkreśla, że nigdy nie ukrywał, co robi po godzinach i skarży się na "dużo hejtu", a tymczasem urzędnicy prowadzą postępowanie mające wyjaśnić, czemu zatrudniono Murnana na stanowisku dyrektora podstawówki.

