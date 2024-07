Organizatorzy tegorocznych igrzysk olimpijskich dali z siebie wszystko. Namówili ciężko chorą Celine Dion na występ kończący całe wydarzenie, wcześniej pokazali popisy Lady Gagi, były też francuskie gwiazdy, a wisienkę na torcie stanowił Polak! Jakub Józef Orliński wykonał kilka breakingowych ruchów, a później zaśpiewał utwór operowy. Polscy odbiorcy nie mogą się go nachwalić. Celine Dion, 56-letnia gwiazda cierpiąca na chorobę, której skutki można jedynie łagodzić, również zebrała mnóstwo komplementów i ciepłych słów. Ale niektóre pomysły Francuzów nie przypadły do gustu polskim internautom.

Szok? "Ostatnia wieczerza" w nieco innym wydaniu na gali rozpoczęcia igrzysk olimpijskich

Znacie obraz Leonarda da Vinci "Ostatnia wieczerza"? Na pewno. Przedstawia Jezusa i jego uczniów. Podczas gali otwarcia widzowie zobaczyli artystów, którzy stali przy długim, białym stole. W centrum była postać z diademem na głowie (DJ-ka), a przy niej kolorowo ubrani ludzie. Ich stroje były przerysowane, niemal sceniczne, podobnie jak makijaże. Były m.in. drag queens, kobieta z brodą, baletmistrz w czarnym stroju i mała dziewczynka.

Artystyczne ujęcie i przedstawienie barwnych, odważnych i otwartych ludzi nie wszystkim się spodobało. Ubodło polskich polityków, internautów i przedstawicieli duchowieństwa, którzy nawiązanie do religijnego dzieła sztuki uznali za parodię czy szyderstwo.

Ksiądz o inauguracji igrzysk. "(...) część patrzy z obrzydzeniem"

- Poprzez drwienie z chrześcijan wykluczono parę miliardów ludzi. Jednak oburzeni są również np. ateiści. Czytałem wpis jednego z internautów, który pisał, że nie rozumie, dlaczego wciąż szydzi się z tego, co chrześcijańskie. Ludzie zdają się nie widzieć, że za rogiem stoi islam. Po ceremonii można obserwować dwubiegunowe reakcje. Część osób jest zachwycona, część patrzy z obrzydzeniem. Ci, którzy cenią piękno naszej cywilizacji, widzą, że od pewnego czasu źle się dzieje. Ta ceremonia była tego zgniłym owocem - mówił w rozmowie z o2.pl ksiądz Daniel Wachowiak, który docenił występ Celine Dion.

Widzowie ocenili galę rozpoczęcia igrzysk Paryż 2024

Internauci też są podzieleni, ale np. na facebookowym profilu TVP Sport nie brakuje komentarzy zawiedzionych, zirytowanych czy wręcz wściekłych widzów.

"Podsumowując otwarcie igrzysk: Celine Dion i o reszcie trzeba zapomnieć", "I gdyby ta ceremonia wyglądała w całości w ten sposób, to byłoby coś kapitalnego. No ale Francuz musiał pokazać swoją tolerancję i otwarty umysł i wyszło, jak wyszło. Ta profanacja 'Ostatniej wieczerzy' da Vinci to jest skandal", "Jeden z nielicznych normalnych momentów na tym otwarciu", "Jedyny plus otwarcia", "Kpina z obrazu 'Ostatniej wieczerzy' z Jezusem żenująca", "Ceremonia otwarcia olimpiady Paryż 2024 była dla mnie najgorszą, jaką dotychczas oglądałam, zarówno w swoim przesłaniu jak i obrazie. Jedynie wspaniała jak zwykle Celine Dion pokazała klasę" - czytamy w sieci.

Część widzów miała odmienne zdanie: "To było najpiękniejsze w otwarciu olimpiady", "No muszę powiedzieć... Otwarcie igrzysk było SUPER", "Gigantyczna praca, super scenariusz, tylko pogoda nie dopisała".

