Sieć płonie po nawiązaniu do "Ostatniej wieczerzy" podczas otwarcia igrzysk. Jest odpowiedź MKOl

Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich w tym roku odbyła się nie na stadionie, a na przepływającej przez centrum Paryża Sekwanie. Parada sportowców i inne elementy wydarzenia miały miejsce na odcinku Sekwany od mostu Austerlitz do mostu Jena. Trasa ta obejmuje wiele ikonicznych punktów Paryża, w tym katedrę Notre-Dame i wieżę Eiffla. Ten nietuzinkowy pomysł wielu widzom przypadł do gustu, podobnie jak wyjątkowe występy Lady Gagi, polskiego kontratenora Jakuba Józefa Orlińskiego czy zamykającej galę Celine Dion. Trudno by tak wielkie wydarzenie obyło się bez wpadek więc i tym razem takowe miały miejsce. Hitem sieci stał się chociażby widowiskowy upadek tancerza podczas popisów Lady Gagi. To jednak przyjęto z przymrużeniem oka.

Burza w sieci po nawiązaniu do "Ostatniej wieczerzy" na ceremonii otwarcia IO

Burze w sieci wywołała inny artystyczny element ceremonii, mianowicie przedstawiona na ceremonii wersja "Ostatniej wieczerzy". Podczas występu stali przy długim, białym stole. W centrum była postać z diademem na głowie (DJ-ka), a po jej obu stronach znajdowali się kolorowo ubrani ludzie. Ich stroje i makijaże były przerysowane. Dopatrzeć można było się m.in. drag queens, kobiety z brodą i baletmistrza w czarnym stroju. Wizualne nawiązanie do "Ostatniej wieczerzy" Leonarda da Vinci narzucało się niemal samo i nie wszystkim przypadło do gustu. W Polsce wywołało ogromne poruszenie szczególnie w środowiskach prawicowych, które uznały występ za parodię. Głos zabrała również Konferencja Episkopatu Francji, przypominając, że igrzyska hołdują idei jedności i braterstwa.

MKOl reaguje na krytykę. Jest oświadczenie

Krytyka, która spadła na organizatorów ceremonii, odbiła się szerokim echem. Przedstawienie mogło zostać odebrane jako obrażające uczucia religijne wielu katolików. W tej sytuacji Międzynarodowy Komitet Olimpijski wydal specjalne oświadczenie. W imieniu instytucji opublikował je Adam Parsons, korespondent "Sky News" w Europie. "Bez wątpienia nigdy nie mieliśmy zamiaru okazywać braku szacunku żadnej grupie religijnej. Wręcz przeciwnie, chcieliśmy pokazać tolerancję i wspólnotę. Jeśli ktoś poczuł się urażony, przepraszamy" — czytamy w oświadczeniu.