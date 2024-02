Ostre uderzenie w Putina! Tego się nie spodziewał. Rosja zagrożona?!

Cały świat mówi o wywiadzie, jakiego kilka dni temu udzielił Władimir Putin. W czwartek (8 lutego) amerykański komentator polityczny i prezenter Tucker Carlson, kojarzony z Donaldem Trumpem i znany z prokremlowskich wypowiedzi, opublikował rozmowę przeprowadzoną z Putinem. Rosyjski dyktator przedstawił szereg kłamstw i manipulacji związanych z historią Rosji, Ukrainy, a także Polski i regionu Europy Środkowej. W rozmowie między innymi usprawiedliwiał brutalną napaść na Ukrainę, mówiąc, że niegdyś większość terytoriów Ukrainy wchodziła w skład imperium rosyjskiego.

Do tej konkretnej wypowiedzi postanowił się teraz odnieść były prezydent Mongolii, Cachiagijn Elbegdordż. Na platformie X (dawnym Twitterze) opublikował mapę, zgodnie z którą Rosja należy do rozległego imperium mongolskiego. "Nie martwcie się, jesteśmy narodem usposobionym pokojowo" - napisał, wyraźnie kpiąc z Putina. "Po wywiadzie znalazłem mapę historyczną Mongolii" - dodał.

Radio Swoboda, które opisuje całą sytuację, zastrzega, że mapy nie są ścisłe. Mimo to znaczna część współczesnej Rosji, w okresie od XIII do XVII wieku, albo wchodziła w skład imperium mongolskiego i państw mongolskich i tatarskich będących jego spadkobiercami, albo uznawała ich zwierzchność. Jak przypomina PAP, Elbegdordż, który był prezydentem Mongolii w latach 2009-2017, we wrześniu 2022 roku zwrócił się z publicznym apelem do Putina o przerwanie inwazji rosyjskiej na Ukrainę, nazywając ją "bezsensownym zabijaniem i niszczeniem". Sama Mongolia natomiast od początku wojny na Ukrainie oficjalnie zachowuje neutralność.

After Putin’s talk. I found Mongolian historic map. Don’t worry. We are a peaceful and free nation🌏 pic.twitter.com/w5c2Hr0cQK— Mongol Tsakhia ELBEGDORJ (@elbegdorj) February 11, 2024

