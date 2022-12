Osuwisko w Japonii. Są osoby zaginione

Nie żyje Benedykt XVI. Były papież miał 95 lat. To on zastąpił Jana Pawła II

Osuwisko w Japonii

Osuwisko w północnej Japonii, w mieście Tsuruoka, zniszczyło w sobotę 31 grudnia 2022 kilkanaście domów. Co najmniej dwie osoby uważa się za zaginione. W akcji ratowniczej udział wzięło około 80 strażaków i policjantów. Istniało ogromne prawdopodobieństwo, że pod gruzami zawalonych domostw znajdują się ludzie. W ramach środków ostrożności niektórzy pobliscy mieszkańcy ewakuowali się do obiektu publicznego. Pokryta górami Japonia jest narażona na klęski żywiołowe, takie jak trzęsienia ziemi i powodzie. Wiadomość o osuwisku nadeszła w momencie, gdy japońskie rodziny przygotowują się do zgromadzenia na obchody Nowego Roku, najważniejszego festiwalu w Japonii.

Tsuruoka – miasto w prefekturze Yamagata w Japonii, leży nad Morzem Japońskim. Ma powierzchnię 1 311,53 km². W 2020 r. mieszkały w nim 122 454 osoby, w 45 780 gospodarstwach domowych.

