Oto najdroższa pupa świata! Warta 40 milionów dolarów?

Kendall Jenner pokazała pośladki w całej okazałości. Tak wygląda drogocenna pupa najdroższej modelki świata

Kiedy spojrzymy na tę pupę, w pierwszej chwili możemy nie podejrzewać, jak bardzo jest ona cenna. Ale należy ona wszak do najdroższej modelki świata! Kendall Jenner (29 l.) z rodu Kardashianów od paru lat jest najlepiej opłacaną pięknością w swojej branży. Szacuje się, że zarabia 40 milionów dolarów rocznie. Najdroższa modelka świata to zatem również właścicielka najdroższej pupy. Dzięki mediom społecznościowym także Ty możesz przypatrzeć się dokładnie tym drogocennym pośladkom na Instagramie i zadać sobie pytanie o to, czy Twoim zdaniem są warte te 40 milionów dolarów. Ale uwaga - Kendall już podobno nie jest do wzięcia! Nadal plotkuje się, że najdroższa modelka świata potajemnie wróciła do swojego byłego. Boska Kendall zjednoczyła się z koszykarzem Devinem Bookerem podczas tegorocznego Super Bowl. Dawną parę widziano w jednej loży dla VIP-ów i nie wydawali się pokłóceni - wręcz przeciwnie.

Kim jest Kendall Jenner? Ile zarabia? Z kim się spotyka?

Kendall Jenner od paru lat jest najdroższą modelką świata. Członkini rodu Kardashianów zarabia około 40 milionów dolarów rocznie i raz po raz pojawia się w nowych kampaniach reklamowych. Równie wiele mówi się o życiu miłosnym najlepiej opłacanej modelki na świecie. W 2022 roku mówiło się o tym, że Kendall Jenner nadal spotyka się z koszykarzem Devinem Bookerem. Potem gwiazda ze sportowców przerzuciła się na raperów, ale wygląda na to, że i to już przeszłość. Niedawno rozstała się z Bad Bunnym i obecnie jest singielką, choć plotkuje się, że mogła wrócić do Devina Bookera.

Sonda Co myślisz o modzie na wielkie pupy? Jest wspaniała Jest okropna Nie obchodzi mnie to

QUIZ. Czy ta gwiazda dostała Oscara? Sprawdź, czy jesteś filmowym ekspertem! Pytanie 1 z 11 Czy Emma Stone kiedykolwiek dostała Oscara? Tak, w tym roku zdobyła jednego Ma dwie statuetki Dalej