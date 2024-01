Błysnęła biustem na Barbadosie! Najdroższa modelka porzuciła staniki

Najdroższa modelka świata pokazała piersi na Barbadosie. Piękna Kendall Jenner ma jedną prośbę na nowy rok 2024

Kendall Jenner (29 l.) nadal jest najdroższą modelką świata. Zarabiająca 40 milionów dolarów rocznie amerykańska gwiazda postanowiła zacząć kolejny pracowity rok od zasłużonego odpoczynku na Barbadosie. Kendall udała się na rodzinną wyspę sławnej piosenkarki Rihanny i pod wpływem iście rajskiej pogody postanowiła uwolnić piersi. Przezroczysta, jasna kreacja nie ukrywała bezcennych wdzięków Kendall Jenner. Zarabiająca 40 milionów dolarów rocznie gwiazda nie szczędziła też fanom noworocznych refleksji. "Lata mijają i wydają się coraz szybsze. Obecność i czas to wszystko, o co mogę prosić. Jestem wdzięczna za to, co minęło, pełna optymizmu w stosunku do tego, co nadejdzie. Kochaj osoby bliskie Twojemu sercu i nie marnuj ani chwili. Roku 2024, obdarz mnie miłością i śmiechem, wdzięcznością i rozwojem, cierpliwością i obecnością" - napisała zadowolona Kendall pod seksownymi fotkami.

Kim jest Kendall Jenner? Ile zarabia? Z kim się spotyka?

Kendall Jenner od paru lat jest najdroższą modelką świata. Członkini rodu Kardashianów zarabia około 40 milionów dolarów rocznie i raz po raz pojawia się w nowych kampaniach reklamowych. Równie wiele mówi się o życiu miłosnym najlepiej opłacanej modelki na świecie. W 2022 roku mówiło się o tym, że Kendall Jenner nadal spotyka się z koszykarzem Devinem Bookerem. Potem gwiazda ze sportowców przerzuciła się na raperów, ale wygląda na to, że i to już przeszłość. Niedawno rozstała się z Bad Bunnym i obecnie jest singielką.

