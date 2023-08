Rihanna urodziła! Drugie dziecko sławnej piosenkarki już na świecie

Britney zdradzała męża z gosposiem i ogrodnikiem?! "Co najmniej dwóch"

Rihanna urodziła drugie dziecko! Według TMZ to chłopiec i podobnie jak starszy brat ma imię na literę "R"

"Na początku miesiąca Rihanna w sekrecie urodziła kolejnego chłopca. Nasze źródło informuje nas, że dziecko przyszło na świat 3 sierpnia w Los Angeles. Nie znamy jeszcze imienia dziecka, ale wiemy, że zaczyna się ono na literę "R" i jest to chłopiec" - taką informację podał właśnie amerykański portal TMZ. "Nasza rodzina jest teraz kompletna" - miała powiedzieć Rihanna według People. Gwiazda nie pokazała jeszcze światu swojego drugiego potomka. Z pokazywaniem pierwszego i zdradzaniem jego imienia także czekała długo. W lutym podczas koncertu na zawodach Super Bowl piosenkarka wywołała sensację, odsłaniając na scenie ciążowy brzuch i tym samym ujawniając, że spodziewa się drugiego dziecka. Rihanna urodziła je w tajemnicy.

Rihanna i A$AP Rocky. Historia miłości piosenkarki i rapera. Kiedy urodziło się ich pierwsze dziecko?

Rihanna (35 l.) i A$AP Rocky (35 l.) spotykają się już czwarty rok. Sławna piosenkarka i raper do niedawna byli znani z burzliwego życie uczuciowego i licznych kochanków. Teraz wygląda na to, że postanowili ustatkować się razem! W marcu ubiegłego roku przyszło na świat ich pierwsze dziecko, chłopiec. Rihanna długo nie ujawniała oficjalnie jego imienia, jednak dziennikarze Daily Mail wyśledzili, że synek piosenkarki nazywa się RZA Athelston Mayers, a jego imię to hołd złożony raperowi RZA z Wu-Tang Clan. Drugie dziecko Rihanny według TMZ także ma imię na "R".

Sonda Poszedłbyś na koncert Rihanny w Polsce? Tak Nie

Rihanna reportedly feels that her family "is now complete" following the birth of her second child with A$AP Rocky, PEOPLE reports. pic.twitter.com/a5tM3LboGv— Pop Crave (@PopCrave) August 22, 2023

Rihanna and A$AP Rocky are celebrating the arrival of their second son. pic.twitter.com/T9u6mMcvES— Storiman (@storiman_wcs) August 21, 2023