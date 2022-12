Rihanna pierwszy raz pokazała dziecko! Sekret nadal nie został rozwiązany

Rihanna pokazała dziecko! Tak wygląda synek piosenkarki i rapera. Już teraz zachowuje się jak gwiazdor?

To nareszcie się stało! Rihanna (34 l.) zdecydowała się na ważny życiowy krok. Sławna piosenkarka postanowiła już dłużej nie ukrywać przed światem swojego dziecka. Przypomnijmy, że w maju 2022 roku Rihanna urodziła synka, a jego ojcem jest raper ASAP Rocky. Dotychczas gwiazda ujawniała bardzo mało faktów na temat swojego pierwszego dziecka. Ale teraz poszła niemal na całość! Sławna piosenkarka niespodziewanie pokazała swoje półroczne już dziecko. Rihanna opublikowała na TikToku filmik, na którym jej synek jest dobrze widoczny z bliska. Chłopiec siedzi w jadącym samochodzie i uśmiecha się, a potem sięga rączką po telefon, tak jakby już teraz chciał nagrać swoje pierwsze wideo na TikToka! Czyżby już teraz widać w nim było przyszłego gwiazdora? Ale jedna rzecz pozostaje tajemnicza...

Rihanna nadal tego nie ujawniła! Z dzieckiem piosenkarki wiąże się wielka tajemnica

Nadal nie znamy imienia dziecka Rihanny i ASAP Rocky'ego. Piosenkarka nie ujawniła tego po porodzie i wciąż milczy na ten temat. Filmik ze swoim synkiem podpisała "hacked", czyli "zhakowany". Był to zapewne żart - piosenkarka być może żartobliwie udawała, że ktoś włamał jej się na konto, skoro zdecydowała się pokazać film ze swoim synkiem. Choć tak ekstrawagancka gwiazda mogłaby nazwać dziecko właśnie Hacked. Rihanna zyskała sławę w 2007 roku dzięki piosence "Umbrella". Jej inne hity to między innymi "Rude Boy", "Only Girl (In the World)", "We Found Love". Ostatnią płytę "Anti" wydała sześć lat temu. Potem zajęła się rozwijaniem swojej marki bielizny.

