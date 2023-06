Rihanna wzięła tajny ślub?! Jedno słowo zdradziło wszystko

Ciężarna Rihanna potajemnie wzięła ślub ze swoim partnerem?! A$AP Rocky powiedział coś, co daje do myślenia

Rihanna (35 l.) i A$AP Rocky (35 l.) spotykają się już czwarty rok. Sławna piosenkarka i raper do niedawna byli znani z burzliwego życie uczuciowego i licznych kochanków. Teraz wygląda na to, że postanowili ustatkować się razem! W marcu ubiegłego roku przyszło na świat ich pierwsze dziecko, chłopiec. Rihanna nie ujawnia oficjalnie jego imienia, jednak dziennikarze Daily Mail wyśledzili, że synek piosenkarki nazywa się RZA Athelston Mayers, a jego imię to hołd złożony raperowi RZA z Wu-Tang Clan. W lutym podczas koncertu na zawodach Super Bowl Rihanna wywołała sensację, odsłaniając na scenie ciążowy brzuch i tym samym ujawniając, że spodziewa się drugiego dziecka. A czy będzie ślub? Możliwe, że... już był! Wiele wskazuje na to, że Rihanna i jej partner wzięli tajny ślub. Dlaczego?

"Chcę zadedykować tę piosenkę swojej pięknej żonie, w tym piep... budynku!"

Raperowi wymsknęło się jedno bardzo wymowne słowo podczas imprezy Cannes Lion Festival we Francji. Cała sala usłyszała coś, co natychmiast stało się przedmiotem plotek. Rihanna jest teraz w zaawansowanej ciąży i towarzyszyła ukochanemu na balkonie podczas powitania gości. "Chcę zadedykować tę piosenkę swojej pięknej żonie, w tym piep... budynku!" - wykrzyknął A$AP w swoim raperskim stylu. Nazwał Rihannę "żoną" z powodu przypływu uczuć, a może faktycznie ślub już był?! Teraz spekulacjom nie ma końca... Rihanna zyskała sławę w 2007 roku dzięki piosence "Umbrella". Jej inne hity to między innymi "Rude Boy", "Only Girl (In the World)", "We Found Love". Ostatnią płytę "Anti" wydała siedem lat temu. Potem zajęła się rozwijaniem swojej marki bielizny.

Sonda Poszedłbyś na koncert Rihanny w Polsce? Tak Nie

A$AP Rocky is fueling rumors that he and Rihanna are secretly married after dedicating a song to his "wife" during his performance on Spotify Beach at Cannes Lions Festival."My beautiful wife in the motherf**king building! I love her."🔗: https://t.co/PwDYFezIs7 pic.twitter.com/Tj11QGX9AK— Entertainment Tonight (@etnow) June 22, 2023

QUIZ. Czy znasz teksty piosenek weselnych? Od 8/10 zaczyna się impreza! Pytanie 1 z 10 Dokończ tekst. "Hej dziewczyno, spójrz na misia / On przypomni, przypomni chłopca Ci / Nieszczęśliwego białego misia / Który w oczach ma tylko..." Szare łzy Gorzkie łzy Białe łzy Dalej