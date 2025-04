Oto najpiękniejsze miejsce na świecie. Decyzja została podjęta! A co z Polską?

"Poprosiliśmy naszą sieć globtroterów, aby powiedzieli nam o najpiękniejszym miejscu, w którym kiedykolwiek byli. Powstała lista jest ostatecznym, ale w żadnym wypadku nie wyczerpującym przewodnikiem po najbardziej oszałamiających miejscach, jakie nasza planeta ma do zaoferowania (...). Mówi się, że piękno leży w oczach patrzącego, ale są na świecie miejsca, w których nie ma znaczenia, kto patrzy – są tak wyjątkowe, że prawie wszyscy możemy się zgodzić, że są piękne" – czytamy w omówieniu listy 44 najpiękniejszych miejsc na świecie, którą stworzyli redaktorzy serwisu "Time Out". Które z nich zajęło pierwsze miejsce?

Oto najpiękniejsze miejsce na świecie. "Jak z Parku Jurajskiego"

To Park Narodowy Komodo. Wpisany w 1991 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO park jest jednym z 50 parków narodowych na terenie Indonezji. Zamieszkują go największe współcześnie żyjące jaszczurki - warany z Komodo. "Punkt widokowy Padar Island w Parku Narodowym Komodo oferuje jeden z najbardziej wyjątkowych widoków na świecie – trzy gigantyczne zatoki z białym, czarnym i różowym piaskiem w jednym kadrze. Uwieńczony skalistymi wzgórzami, to widok żywcem wyjęty z Parku Jurajskiego. To tylko jeden z wielu spektakularnych widoków w tym miejscu światowego dziedzictwa UNESCO, które ma piękne różowe plaże, łachy piasku otoczone krystalicznie czystą wodą i kultowe smoki z Komodo. Snorkeling lub nurkowanie w tym miejscu to konieczność. Mogłam praktycznie usłyszeć symfonię, dryfując nad wielobarwnymi koralowcami pełnymi żywych ryb rafowych na końcu słynnego nurkowania Cauldron" - napisała w uzasadnieniu Cheryl Sekkappan, redaktorka działu Wiadomości i Podróże "Time Out".

Najpiękniejsze miejsca na świecie. Co z Polską?

Na kolejnych miejscach znalazły się: Wodospady Wiktorii w Afryce, Dolina Punakha w Bhutanie, Konkatedra świętego Jana w Valletcie na Malcie, wyspa Disko na Grenlandii, Brecon Beacons w Walii, Red Rocks w USA, Choquequirao - starożytne miasto Inków w Peru, starożytny las New Forest na południu Anglii i prowincja Hà Giang. Niestety nasz kraj nie może się poszczycić obecnością na liście najpiękniejszych miejsc na świecie. Może kiedyś?