Zginął we własnym łóżku

O sprawie informują lokalne serwisy powołując się na oficjalne komunikaty służb. Do koszmarnego wypadku miało dojść w niedzielę, 29 stycznia, przed południem u wybrzeży wyspy Thulusdhoo. Jak mówi przedstawiciel władz, "kanał na północny wschód od wyspy jest popularnym miejscem do nurkowania wśród turystów". 52-letni Polak wypłynął jednak za daleko i potrącił go ponton z napędem silnikowym.

Dramat na rajskich wakacjach. Polak zginął na Malediwach

"Policja przekazała nam, że ​​mężczyzna znajdował się poza tym miejscem. I że ponton jest zarejestrowany na Thulusdhoo. Nie jestem jeszcze w stanie tego potwierdzić" – powiedział przewodniczący rady Thulusdhoo, Aslam Moosa. Polaka prawdopodobnie uderzyła śruba silnika i spowodowała ogromne obrażenia.

Tragedia na Malediwach. Polaka nie udało się uratować

Mężczyzna w wyniku wypadku stracił rękę, miał też bardzo poważne obrażenia wewnętrzne. Zmarł po przewiezieniu do szpitala. Lokalne służby będą badać dokładne okoliczności wypadku.

