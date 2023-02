Ozzy Osbourne idzie na emeryturę! Szokujące wyznanie rockmana

Ozzy Osbourne ma poważne kłopoty ze zdrowiem. Legenda rocka odwołuje trasę koncertową. Już nie wróci na scenę?

Przed laty był szalonym rockmanem, który odgryzał gołębiom i nietoperzom głowy na scenie. Dziś Ozzy Osbourne (75 l.) jest słaby i schorowany. Do tego stopnia, że musiał zdobyć się wobec fanów na szczere i przełomowe wyznanie. Ozzy Osbourne zamieścił w mediach społecznościowych gorzkie oświadczenie. Odwołuje w nim zaplanowaną na maj i czerwiec trasę koncertową "No More Tours 2 2023". Jak pisze dawny gwiazdor Black Sabbath, stan zdrowia nie pozwala mu na długie podróże i wyczerpujące koncertowanie na scenie. Na co choruje Ozzy Osbourne? Kłopoty zdrowotne rockmana zaczęły się jeszcze w 2003 roku, kiedy miał wypadek na quadzie i pogłębiły w 2019 podczas upadku. Od tej pory Ozzy ma poważne problemy z kręgosłupem, w tym uszkodzone nerwy. Przeszedł poważną operację. Do tego w 2020 roku artysta wyznał, że zmaga się z chorobą Parkinsona. Fani niepokoją się tym, czy Ozzy kiedykolwiek wróci z emerytury...

Ozzy Osbourne. Kariera w Black Sabbath, płyty solowe, nietoperz i dwie żony

Ozzy Osbourne zaczynał jako wokalista sławnej grupy rockowej Black Sabbath, jeszcze w latach sześćdziesiątych. To za czasów Ozziego wydana została sławna płyta "Paranoid". W 1980 roku gwiazdor zaczął karierę solową i wydał od tamtej pory 10 albumów. Na początku lat 80. pod wpływem alkoholu odgryzał głowy zwierzętom na scenie. Najpierw gołębiowi, potem nietoperzowi - choć niektóre wersje wydarzeń głoszą, że to drugie zwierzę było sztuczne lub martwe. Nie stronił od nowoczesnego showbiznesu, biorąc udział wraz z rodziną w reality show The Osbournes. Ozzy Osbourne ma sześcioro dorosłych dzieci. Z małżeństwa z Thelmą Riley (1971-1981) troje, a z drugą żoną Sharon Arden (od 1982) również troje. Ma też 11-letnią wnuczkę.

This is probably one of the hardest things I’ve ever had to share with my loyal fans… pic.twitter.com/aXGw3fjImo— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) February 1, 2023

JUST IN: Ozzy Osbourne says his touring days 'have ended,' cancels European dates in new statement: https://t.co/h54Wob5zQP— Loudwire (@Loudwire) February 1, 2023

