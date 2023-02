Mocne słowa o Rosji Putina. "Zachód musi się na to przygotowywać"

Jesienią 2022 roku pisaliśmy o zaskakującej akcji, prowadzonej na terenie rosyjskiego Sachalina w ramach mobilizacji. "Rząd obwodu sachalińskiego doszedł do porozumienia z branżą rybną i pozyskał około 9 ton świeżo mrożonych ryb. Są to flądry, mintaje, łososie. A w niedalekiej przyszłości nasi wolontariusze, około 180 osób w całym Sachalinie, dostarczą rodzinom zmobilizowanych mieszkańców około 5-6 kilogramów na osobę" - mówił Michaił Szuwałow, szef regionalnego komitetu wykonawczego Jednej Rosji.

Warzywa, samochody, mrożone ryby - Rosja dba o obywateli

Parę tygodni później w syberyjskim Jakucku władze wpadły na podobny pomysł, tylko zamiast ryb zaoferowały worek warzyw. "W październiku bliscy zmobilizowanych żołnierzy z Jakucka będą mieli możliwość, by udać się do specjalnie utworzonych centrów pomocy dla rodzin poborowych i odebrać jednorazową paczkę żywnościową. To będą świeże warzywa: kapusta, ziemniaki, buraki, marchew, cebula. Wszystko z lokalnych upraw" - chwaliły się lokalne władze. Był w Rosji także przypadek, gdy rodzice zmarłego na wojnie żołnierza w ramach rekompensaty dostali od państwa ładę. Teraz ład już nie dają.

Paczka pierogów za syna. Tak Rosja dba o matki poborowych

Wiadomości Wirtualnej Polski, powołując się na serwis administracji miejscowości Aldan-Maadyr w republice Tuwy , podają, że matka jednego z poborowych jako zadośćuczynienie za śmierć syna dostała worek z pierogami. Walentyna Ondar Dorzuevna otrzymała ją za najmłodszego Ondara Badę Kejmerowicza, który "bohatersko zginął w Ukrainie, wykonując zadanie wyzwolenia miasta Lisiczańsk od ukraińskich nazistów". Telegramowy kanał OSINT Georgia kpi z całej sytuacji: "Jej drugi syn, Ondar Bułat Kejmerowicz, również jest obecnie na wojnie. Więc mama ma szansę dostać kolejną paczkę pierogów" - piszą jego twórcy.

