Wykonała telefon, potem wyleciała z 16. piętra! Szokująca śmierć ważnej urzędniczki Putina!

To kolejna szokująca śmierć kogoś z najbliższego otoczenia rosyjskiego prezydenta. W środę pod wieżowcem przy ul. Zamszyna 31 w Sankt Petersburgu znaleziono ciało 58-letniej Mariny Jankiny, szefowej działu wsparcia finansowego Zachodniego Okręgu Wojskowego Rosji, nazywanej "kluczową postacią w finansowaniu wojny Putina". Zwłoki Jankiny odkryli przechodnie i od razu zaalarmowali służby. Okazuje się, że urzędniczka nie mieszkała w budynku, pod którym została znaleziona. Nie wiadomo, co tam robiła, natomiast na balkonie znajdującym się na 16. piętrze, z którego wypadła, odnaleziono stosy dokumentów i jej rzeczy osobiste.

Nie żyje kluczowa postać Putina. "Zadzwoniła do byłego"

Podobno zaledwie na kilka ​​minut przed śmiercią Jankina zadzwoniła do swojego byłego męża i powiedziała mu, co zamierza zrobić. Poprosiła go także, by wezwał policję. Ze wstępnych ustaleń wynika, że "kluczowa postać Putina" odebrała sobie życie - skoczyła z wysokości ok. 50 metrów i zginęła na miejscu. Podobno borykała się z problemami zdrowotnymi.

Współpracownicy Putina padają jak muchy

Zanim Jankina zaczęła odpowiadać za finanse wojenne, pracowała w Federalnej Służbie Podatkowej i była zastępcą przewodniczącego Komitetu Stosunków Majątkowych w Sankt Petersburgu. To już kolejna śmierć urzędnika z bliskiego otoczenia Władimira Putina (70 l.). Zaledwie kilka dni temu media obiegła informacja o zgonie 72-letniego generała dywizji, Władimira Makarowa, który miesiąc temu został zwolniony przez Władimira Putina - został znaleziony martwy w swojej podmoskiewskiej daczy. W zeszłym miesiącu z kolei życie stracił były premier bogatego w ropę regionu rosyjskiego, 61-letni Magomed Abdulajew - przypomina "The Sun". Został staranowany przez samochód podczas przechodzenia przez ulicę. W grudniu natomiast odszedł generał Aleksiej Masłow - zmarł nagle zaledwie dzień po tym, jak Putin odwołał spotkanie z nim.

