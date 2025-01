Papież Franciszek naprawdę to zrobił! Wielu będzie w szoku

Papież Franciszek nagrywa na TikToka! Promuje swoją autobiografię w mediach społecznościowych

W dzisiejszych czasach nawet papież zwraca się do wiernych za pośrednictwem TikToka! Franciszek zadebiutował na kontrowersyjnej chińskiej platformie społecznościowej. Co prawda nie założył tam własnego oficjalnego konta (choć na TikToku nie brak już oczywiście kont pokazujących jego działalność), ale wystąpił na profilu Libri Mondadori, wydawcy swojej autobiografii. W krótkim filmiku papież Franciszek zwrócił się do dziennikarza i pisarza Carlo Musso, który pracował wraz z Ojcem Świętym nad książką. "Chciałbym podziękować panu Carlo Musso za to, że miał tę cierpliwość i pozwolił mi przypomnieć sobie tak wiele spraw dotyczących mojego życia. To autobiografia, ale dla mnie autobiografia ta służy temu, by podziękować Bogu za to, co dobrego mi dał w życiu. Prawdziwym bohaterem tej książki jest Pan, on poprowadził mnie za rękę. Dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli, módlmy się za siebie nawzajem" - powiedział papież po włosku.

TikTok nie działał w USA przez kilkanaście godzin. Ale Donald Trump zapowiedział, że zawiesi ustawę blokującą chińską aplikację

Debiut papieża Franciszka na TikToku nastąpił akurat wtedy, kiedy aplikacja ta na kilkanaście godzin przestała działać w Stanach Zjednoczonych w związku z wejściem w życie prawa mającego zdelegalizować jej działanie na terenie tego kraju. Jednak Donald Trump, który już dziś, 20 stycznia formalnie obejmie urząd prezydenta, zapowiedział zawieszenie działania tej ustawy na 90 dni i obiecał brak kar dla firm udostępniających TikToka. Prezydent elekt chce, by TikTok jednak działał w Stanach Zjednoczonych, ale przy 50-procentowym udziale Stanów Zjednoczonych. "W porozumieniu z naszymi dostawcami usług TikTok jest w trakcie przywracania usługi. Dziękujemy prezydentowi Trumpowi za zapewnienie naszym dostawcom usług niezbędnej jasności i zapewnienia, że nie poniosą żadnych kar za udostępnianie TikToka ponad 170 milionom Amerykanów i umożliwienie rozwoju ponad 7 milionom małych firm" - napisały w oświadczeniu władze TikToka po ogłoszeniu decyzji Trumpa.

