To już koniec TikToka? Już 19 stycznia zostanie całkowicie wycofany. Influencerzy już płaczą

To już koniec nie TikToka? 19 stycznia wszystko się wyjaśni

Amerykański Departament Sprawiedliwości postawił ultimatum chińskiemu właścicielowi TikToka. Firma ByteDance musi sprzedać amerykańską część aplikacji. Decyzja ma wynikać z troski o bezpieczeństwo i obaw o handel danymi osobowymi. Jeżeli obie strony nie dojdą do porozumienia to 19 stycznia aplikacja TikTok może zniknąć ze Stanów Zjednoczonych. Najprawdopodobniej nie oznacza to, że aplikacja będzie całkowicie zakazana i niedostępne. Zniknie jednak ze sklepów z aplikacjami i nie będzie już w USA aktualizowana. Sytuacja ta spotkała się z ogromnym sprzeciwem. Przeciwnikiem usuwania TikToka z USA jest Donald Trump i Elon Musk, a według najnowszych doniesień możliwa jest sprzedaż amerykańskiej części TikToka temu drugiemu.

Co ciekawe, pomysł zakazu TikToka nie jest nowy. Pojawił się już w kwietniu 2024 roku. To właśnie wtedy chiński gigant otrzymał czas dziewięciu miesięcy na sprzedaż swojej działalności lokalnemu właścicielowi. Wówczas dyrektor generalny TikToka, Shou Chew, opublikował wideo, w którym zapewnił amerykańskich użytkowników, że TikTok pozostanie. - Będziemy walczyć o Wasze prawa w sądach. Fakty i Konstytucja są po naszej stronie, i spodziewamy się, że wygramy - powiedział.

Potencjalny zakaz TikToka to nie tylko koniec jednego z najbardziej znanych mediów społecznościowych, ale także gigantyczny problem dla wielu influencerów. Obecnie platforma to źródło zarobkowania dla tysięcy osób. - Jeśli TikTok zostanie zakazany w USA, będzie to miało znaczące skutki dla działania firm marketingowych, a także dla małych firm, twórców i influencerów. Dużych graczy czeka zmiana strategii. Stracą platformę z dużym zasięgiem (i relatywnie tanią) do generowania milionowych wyświetleń reklam. Dla wielu globalnych marek będzie to również konieczność przygotowywania odrębnych strategii dla krajów, w których TikTok funkcjonuje oraz dla rynku amerykańskiego - napisała Karolina Kornacka Head of content and social media, Altavia Kamikaze + K2 na stronie nowymarketing.pl.