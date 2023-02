Papież Franciszek o przyszłości świata. "Naprzód ku przepaści"

Złowieszcze słowa papieża Franciszka! "Ludzkość cały czas idzie naprzód ku przepaści"

Wojna na Ukrainie, kryzys klimatyczny, obawy przed wojną światową i użyciem broni nuklearnej... Bez wątpienia żyjemy w tak zwanych ciekawych czasach. Czym to wszystko się skończy? Czy będzie jeszcze normalnie? Na ten temat wypowiedział się właśnie papież Franciszek. Niestety, prognozy Ojca Świętego nie napawają optymizmem. Słowa Franciszka, wypowiedziane podczas rozmowy z jezuitami w czasie niedawnej wizyty głowy Kościoła w Afryce, cytuje dziś włoski dziennik "La Stampa". Co powiedział papież Franciszek na temat przyszłości ludzkości? "Otwórzmy oczy na świat: cały świat jest w stanie wojny. W Syrii trwa ona od 12 lat, trwa w Jemenie, w Birmie z dramatem ludu Rohingja. Także w Ameryce Łacińskiej są napięcia i konflikty. I jest wojna na Ukrainie. Przykro mi to mówić, ale jestem trochę pesymistą" - zaczął Franciszek.

"W tych dniach uderzają mnie opowieści o przemocy, przede wszystkim okrucieństwo"

Potem wypowiedział jeszcze bardziej złowieszcze słowa: "Zadaję sobie pytanie: czy ludzkość będzie miała odwagę, siłę czy też okazję, by się cofnąć? Cały czas idzie się naprzód ku przepaści". Papież powiedział także: "W tych dniach uderzają mnie opowieści o przemocy, przede wszystkim okrucieństwo. Informacje, jakie napływają o wojnach, jakie trwają na świecie, mówią o takim okrucieństwie, że aż trudno o nim myśleć".

