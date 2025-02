Papież Franciszek przemówił w sieci! Mówił o nadziei

Papież Franciszek przerywa milczenie w mediach społecznościowych. Pojawił się wzruszający wpis o nadziei

Mija trzynasty dzień hospitalizacji papieża Franciszka. Ojciec Święty od 14 lutego przebywa w klinice Gemelli w Rzymie z obustronnym zapaleniem płuc, od paru dni Stolica Apostolska nie ukrywa, że stan głowy Kościoła katolickiego jest krytyczny. Teraz Watykan mimo wszystko zapewnia o stabilności tego stanu. Papież może siadać w fotelu i komunikować się ze współpracownikami, jest przytomny. Spekulowano, że wizyta watykańskiego sekretarza stanu u papieskiego łóżka może wiązać się z ewentualnością abdykacji głowy Kościoła katolickiego, ale nic takiego się nie wydarzyło. Kontynuowana jest terapia, także tlenowa - zdradzają przedstawiciele Watykanu. Niespodziewanie pojawił się też nowy wpis na platformie X na oficjalnym koncie Franciszka! Papież napisał we wzruszających słowach o nadziei. "Na nadchodzący Wielki Post, wzbogacony łaską Roku Jubileuszowego, pragnę zaproponować kilka refleksji na temat tego, co znaczy „podążać razem z nadzieją” i odkryć wezwanie do nawrócenia, jakie Boże miłosierdzie kieruje do każdego z nas" - napisał Ojciec Święty i podlinkował swoje rozważania napisane z tej okazji jeszcze przed hospitalizacją, w dniu 6 lutego, a więc zaledwie na osiem dni przed chorobą.

"Śmierć przemieniła się w triumf, a wiara i wielka nadzieja chrześcijan opiera się na tym: zmartwychwstaniu Chrystusa!"

Oto fragment papieskich rozważań, który mówi o nadziei, która tak jest teraz potrzebna wiernym: "Po trzecie, podążajmy razem w nadziei, ponieważ została nam dana obietnica. Niech nadzieja, która nie zawodzi (por. Rz 5, 5), główne przesłanie Jubileuszu, [5] będzie centrum naszej wielkopostnej drogi ku zwycięstwu Wielkanocy. Jak nauczał papież Benedykt XVI w encyklice Spe salvi, „człowiek potrzebuje bezwarunkowej miłości. Potrzebuje pewności, która każe mu powiedzieć: „ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8, 38-39)”. [6] Chrystus, moja nadzieja, zmartwychwstał! [7] Żyje i króluje w chwale. Śmierć przemieniła się w triumf, a wiara i wielka nadzieja chrześcijan opiera się na tym: zmartwychwstaniu Chrystusa!"

For this coming #Lent, enriched by the grace of the Jubilee Year, I want to offer several reflections on what it means to "journey together in hope" and discover the summons to conversion that God's mercy addresses to each one of us. @vaticanIHD https://t.co/zTXxeNSMmG— Pope Francis (@Pontifex) February 25, 2025

