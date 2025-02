Słowa papieża Franciszka chwytają za serce. "Nadal stan krytyczny"

Wybory w Niemczech. Oto wyniki głosowania do Bundestagu [EXIT POLL]

Papież Franciszek w stanie krytycznym. "Nie można przedstawić dalszej prognozy"

Papież Franciszek pozostaje w stanie krytycznym, choć "kryzys oddechowy" w sobotę minął i jak dotąd szczęśliwie nie wrócił - taki jest aktualny komunikat Watykanu na temat stanu zdrowia Ojca Świętego. Niestety, badania wykazują nie tylko obustronne zapalenie płuc, ale i lekką początkową niewydolność nerek. "Stabilna jest małopłytkowość, a niektóre badania krwi wykazują początkową, lekką niewydolność nerek, która jest pod kontrolą. Złożoność obrazu klinicznego i konieczne oczekiwanie na rezultaty terapii farmakologicznej sprawiają, że nie można przedstawić dalszej prognozy" - zaznaczył Watykan. W międzyczasie papież Franciszek przeszedł transfuzję krwi, wykryto u niego anemię. Wierni gromadzą się w Watykanie i modlą za Ojca Świętego, który walczy o życie, jednak pozostaje przytomny i zamieszcza w mediach społecznościowych swoje przesłanie dla świata.

"Przemieniajmy zło w dobro i zbudujmy braterski świat. Nie bójcie się podejmować ryzyka dla miłości!"

"Zachęcam was do kontynuowania waszego apostolatu z radością i bycia znakiem miłości, która obejmuje wszystkich, jak sugeruje Ewangelia Dnia. Przemieniajmy zło w dobro i zbudujmy braterski świat. Nie bójcie się podejmować ryzyka dla miłości!" - napisał papież na platformie X. "Ostatnio otrzymałem wiele wiadomości z wyrazami sympatii, a szczególnie uderzyły mnie listy i rysunki od dzieci. Dziękuję za waszą bliskość i za pocieszające modlitwy, które otrzymałem z całego świata!" - dodał w innym wpisie. Franciszek został hospitalizowany 14 lutego, początkowo mówiono o zapaleniu oskrzeli, potem o obustronnym zapaleniu płuc. Media donosiły, że sprawa jest poważna, w piątek Watykan informował o lekkiej poprawie, by w miniony weekend znów podać informację o znaczącym pogorszeniu, kryzysie oddechowym i krytycnzym stanie Ojca Świętego.

Autor:

Sonda Czy papież Franciszek powinien ustąpić z urzędu? Tak, jeśli jego stan zdrowia się pogorszy. Nie, powinien pozostać na urzędzie tak długo, jak będzie w stanie kierować Kościołem. Nie wiem.

I urge you to continue your apostolate with joy and to be a sign of a love that embraces everyone, as the #GospelOfTheDay suggests. May we transform evil into goodness and build a fraternal world. Do not be afraid to take risks for love!— Pope Francis (@Pontifex) February 23, 2025

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Konwencja zdjęciowa, będzie łatwiej? Pytanie 1 z 10 Jaki warszawski most widzimy na zdjęciu? Świętokrzyski Siekierkowski Gdański Następne pytanie