Papież Franciszek abdykuje? Plotki niosą się po Watykanie

Minister: to nie zamach

Papież Franciszek może abdykować jak Benedykt XVI. "Nie jestem prorokiem, ale normy to przewidują"

Czy papież Franciszek może abdykować? Po Watykanie znów niosą się pogłoski i spekulacje na temat możliwego ustąpienia Ojca Świętego ze stanowiska. Temat od paru lat regularnie wraca. Franciszek powtarzał wcześniej, że nie wyklucza takiej możliwości, ale "rządzi się głową, a nie kolanem". Ostatnio stan zdrowia głowy Kościoła katolickiego wyjątkowo jednak się pogorszył. Chociaż teraz przedstawiciele Watykanu mówią o pewnej poprawie, to w pewnym momencie prasa twierdziła nawet, że dosłownie godziny będą decydowały o życiu i śmierci Ojca Świętego, a wierni na całym świecie modlili się za jego zdrowie i życie. Papież nadal jest w rzymskiej klinice Gemelli. Czy wobec coraz gorszego stanu zdrowia rozważy abdykację? "Wszystko jest możliwe" - powiedział dziennikarzom o możliwej dymisji papieża metropolita Marsylii kardynał Jean-Marc Aveline w Watykanie. Stan zdrowia może skłonić papieża do takiej decyzji - pisze Ansa. "Uważam, że może to zrobić, bo jest osobą dość stanowczą w swoich decyzjach" - powiedział emerytowany przewodniczący Papieskiej Rady Kultury kardynał Gianfranco Ravasi.

"Stan lekko się poprawia, tymczasem w Kościele już są tacy, którzy mówią o możliwej dymisji"

"Stan lekko się poprawia, tymczasem w Kościele już są tacy, którzy mówią o możliwej dymisji" - donosi 21 lutego "Il Giornale". Są nawet tacy, dla których sprawa jest niemal przesądzona! Metropolita Barcelony kardynał Juan José Omella Omella stwierdził: "Nie jestem prorokiem, nie mam odpowiedzi, ale normy to przewidują". Tymczasem 20 lutego wieczorem przedstawiciele Watykanu uspokajali: "Stan kliniczny Ojca Świętego lekko poprawia się". Podano, że serce papieża dobrze znosi zastosowaną terapię. Nie wiadomo jednak, kiedy papież mógłby zacząć myśleć o wypisie do domu. Franciszek został hospitalizowany 14 lutego, początkowo mówiono o zapaleniu oskrzeli, potem o obustronnym zapaleniu płuc. Media donosiły, że sprawa jest poważna. Teraz sytuacja wydaje się stabilizować, jednak nadal daleko jest do pełnego wyzdrowienia papieża.

Sonda Czy papież Franciszek powinien ustąpić ze stanowiska? Tak Nie

Autor:

#Pope_Francis has been hospitalized in Rome after suffering from a recurrent bout of bronchitis pic.twitter.com/9GvsbmfeAfHere he is during his last public appearance on Wednesday, when he struggled to speak, and asked another church official to finish reading his text at the…— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) February 14, 2025

Prawda czy fałsz? Quiz z wiedzy ogólnej dla geniuszy Pytanie 1 z 9 Penicylinę odkrył Alexander Fleming. Prawda Fałsz Następne pytanie