Po tych dobrych znowu przyszły złe wieści w sprawie stanu zdrowia papieża Franciszka. Jak podaje PAP, Watykan poinformował w wieczornym biuletynie medycznym w sobotę, 22 lutego, że jego stan jest określany jako krytyczny. Dziś rano Ojciec Święty znowu gorzej się poczuł, co skończyło się przedłużonym kryzysem astmatycznym i podaniem dużej ilości tlenu.

To nie wszystko, co ujawnił Watykan.

- Dzisiejsze badania krwi wykazały ponadto małopłytkowość, połączoną z anemią, z powodu której konieczne było przeprowadzenie hemotransfuzji - czytamy w komunikacie, który cytuje PAP.

Mimo tych niepokojących wieści przebywający w Poliklinice Gemelli papież Franciszek jest przytomny i spędził dzień w fotelu, a nie w łóżku, choć jak przekazano w dalszej części komunikatu, "bardziej cierpiał niż wczoraj". Ojciec Święty zmaga się z obustronnym zapaleniem płuc i przebywa w placówce już 8. dzień.

Przypomnijmy, że jego stan pogorszył się 19 lutego. Dzień później napłynęły już lepsze wiadomości z Watykanu. Kuzyna Franciszka powiedziała nawet dziennikarzom, że "Giorgio (Jorge Mario Bergoglio - red.)_ma hart ducha i wytrwałość chłopów z Piemontu". Niestety, 22 lutego stan zdrowia chorego na obustronne zapalenie płuc papieża pogorszył się i jest krytyczny. Leczenie obustronnego zapalenia płuc nie przebiega po myśli lekarzy włoskich z kliniki Gemelli.

Warto przypomnieć, że papież Franciszek przechodzi obecnie trudny okres i jak się okazuje, trwa on już od dłuższego czasu. Jak podaje Poradnik Zdrowie, jest to codzienna walka z bólem, infekcjami, a przede wszystkim postępująca niepełnosprawność. Serwis podaje, że 88-letni Ojciec Święty cierpi na wielochorobowość - o czym przeczytacie szczegółowo tutaj - co nie pomaga w jego leczeniu.

