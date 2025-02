Papież Franciszek się obudził! Watykan podaje zaskakujące wieści

Trzynasta doba papieża Franciszka w szpitalu. Jego stan wciąż jest określany jako krytyczny, choć stabilny. Nigdy wcześniej pochodzący z Argentyny papież nie był tak długo hospitalizowany, dlatego cały świat przygotowuje się na najgorsze. W zeszłym tygodniu, gdy trafił do szpitala pisaliśmy, że zgodnie z tym, co ustaliło wówczas "Politico", Franciszek czuje, że umiera i że "tym razem już się nie uda". Każdego dnia Watykan aktualizuje informacje na temat stanu jego zdrowia, wieści nie są dobre, choć komentatorzy wskazują, że i tak najpewniej nie wszystkie szczegóły dotyczące Franciszka są upubliczniane.

Papież Franciszek w szpitalu. Są najnowsze wieści

W środę, 26 lutego, w południe przekazano nowe informacje. Te dają pewną nadzieję. "Papież Franciszek w trzynastym dniu pobytu w Poliklinice Gemelli kontynuuje terapię, także tlenową tak, jak w minionych dniach. Franciszek obudził się i spędza dzień w fotelu" - podały źródła watykańskie. Prawdopodobnie w wieczornym biuletynie medycznym przedstawione zostaną wyniki tomografii komputerowej, przeprowadzonej we wtorek w celu monitorowania obustronnego zapalenia płuc. Od minionego poniedziałku każdego wieczoru na placu św. Piotra zbierają się wierni, by uczestniczyć we mszy w intencji poprawy zdrowia papieża.

Papież szykuje się na śmierć?

We wtorek, 25 lutego, watykańskie biuro prasowe poinformowało o licznych decyzjach, podjętych przez Franciszka. Opublikowane zostało jego orędzie na Wielki Post, rozpoczynający się 5 marca. Tekst nosi datę 6 lutego, a więc sprzed hospitalizacji. Ogłoszona została również cała seria dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, które papież zaaprobował w poniedziałek, gdy odwiedził go watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin oraz zastępca arcybiskup Edgar Pena Parra. Franciszek zatwierdził m.in. dekret o heroiczności cnót świeckiej zakonnicy Kunegundy Siwiec, a także o ofierze życia włoskiego karabiniera Salvo D'Acquisto, który oddał je w 1943 roku po to, by uratować 22 osoby przed śmiercią z rąk Niemców. Poinformowano także o całej serii nominacji dokonanych przez papieża w Watykanie, Brazylii i Kanadzie. Tę aktywność i ogłaszanie papieskich nominacji interpretuje się jako wyraźny znak kontynuacji zarządzania Kościołem oraz sygnał dla tych, którzy spekulują już na temat następnego konklawe.