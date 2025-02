Sekretarz stanu u papieża! Franciszek może abdykować?

Trudno uwierzyć, co Trump mówił o Michelle Obamie. "Wygląda męsko, o co w tym chodzi?"

To już dwunasty dzień hospitalizacji papieża Franciszka. Ojciec Święty od 14 lutego przebywa w klinice Gemelli w Rzymie, od paru dni Stolica Apostolska nie ukrywa, że stan głowy Kościoła katolickiego jest krytyczny. Teraz Watykan podał zastanawiające informacje na temat pobytu papieża w szpitalu. Najważniejsi watykańscy dostojnicy przybyli do kliniki Gemelii. Kardynał Pietro Parolin i jego zastępca, arcybiskup Edgar Pen Parra odwiedzili Ojca Świętego w samym środku spekulacji o możliwym ustąpieniu papieża ze stanowiska. Czy to była tylko wizyta przy łóżku chorego, czy może rozmawiali właśnie o abdykacji? Na razie oficjalnie nic nie wiadomo o tym, jaka była natura tego spotkania. Wierni na całym świecie modlą się za zdrowie Franciszka. "Kontynuowana jest tlenoterapia, lecz przepływ i zawartość tlenu są lekko zredukowane. Lekarze biorąc pod uwagę złożoność obrazu klinicznego, przez ostrożność nie przedstawiają dalszej prognozy" - piszą przedstawiciele Watykanu. "Złożoność obrazu klinicznego i konieczne oczekiwanie na rezultaty terapii farmakologicznej sprawiają, że nie można przedstawić dalszej prognozy" - brzmiał jeszcze poprzedni komunikat.

Franciszek został hospitalizowany 14 lutego, początkowo mówiono o zapaleniu oskrzeli, potem o obustronnym zapaleniu płuc

Czy wobec coraz gorszego stanu zdrowia rozważy abdykację? "Wszystko jest możliwe" - kilka dni temu mówił dziennikarzom o możliwej dymisji papieża metropolita Marsylii kardynał Jean-Marc Aveline w Watykanie. Stan zdrowia może skłonić papieża do takiej decyzji - pisała Ansa. "Uważam, że może to zrobić, bo jest osobą dość stanowczą w swoich decyzjach" - powiedział emerytowany przewodniczący Papieskiej Rady Kultury kardynał Gianfranco Ravasi. Metropolita Barcelony kardynał Juan José Omella Omella stwierdził: "Nie jestem prorokiem, nie mam odpowiedzi, ale normy to przewidują". Franciszek został hospitalizowany 14 lutego, początkowo mówiono o zapaleniu oskrzeli, potem o obustronnym zapaleniu płuc. W weekend Watykan podał, iż stan zdrowia papieża jest krytyczny i doszło do "kryzysu oddechowego". Ostatnią noc Ojciec Święty spędził spokojnie.

Hundreds of faithful gathered in St. Peter’s Square on Monday evening to pray the Rosary for Pope Francis’ health and recovery. Led by Vatican Secretary of State Cardinal Pietro Parolin, the initiative, organized by Rome-based cardinals, will continue each evening at 9 p.m. pic.twitter.com/gASntFsbcI— EWTN Vatican (@EWTNVatican) February 24, 2025

