Papież Franciszek w coraz lepszym stanie! "Zmniejszone dawki"

Szok w rodzinie królewskiej, to koniec dla księcia Harry'ego? Jest decyzja w USA

Putin zgodzi się na pokój? Spytano o to Trumpa

Oh là là!

Watykan informuje o kolejnej poprawie zdrowia papieża Franciszka. Zmniejszono dawkę tlenu, momentami zupełnie się go już nie podaje

14 marca 2025 roku minął miesiąc od przyjęcia Ojca Świętego do Polikliniki Gemelli. Miesiąc temu jeszcze nikt nie spodziewał się, jak poważna będzie ta sytuacja. Papież Franciszek w ostatnich latach dość często bywał chory i nie mógł odczytać osobiście tekstu rozważań czy pojawić się na audiencji generalnej. 14 lutego mówiono o zapaleniu oskrzeli. Szybko okazało się, że stan papieża jest poważniejszy, niż podczas poprzednich chorób. Mówiono nawet o zagrożeniu życia i stanie krytycznym. Teraz lekarze podkreślają lekką poprawę papieskiego zdrowia dzięki fizjoterapii oddechowej i motorycznej, jednak nadal nie ma mowy o wypisie z kliniki. Mimo to wydaje się, że pomału Franciszek wraca do siebie. Nowe komunikaty mówią nawet o zmniejszeniu dawek podawanego Ojcu Świętemu tlenu, niekiedy w ogóle nie potrzebuje dodatkowego wspomagania tego rodzaju.

"Przechodzę okres próby i jednoczę się z wieloma chorymi braćmi i siostrami"

Ponieważ stan zdrowia papieża Franciszka jest teraz stabilny, komunikaty Stolicy Apostolskiej przestały pojawiać się dwukrotnie każdego dnia, teraz Watykan publikuje je raz na parę dni. Mimo to codziennie o godzinie 19:30 na Placu Świętego Piotra nadal odprawiany jest różaniec za zdrowie Ojca Świętego. W swoich rozważaniach 16 marca papież pisał: "Przechodzę okres próby i jednoczę się z wieloma chorymi braćmi i siostrami; kruchymi w tym momencie, jak ja. Nasze ciało jest słabe, ale i tak nic nie może zabronić nam kochać, modlić się, dawać siebie samych, być jednym dla drugiego w wierze świetlnym znakiem nadziei. (...) Dziękuję wam wszystkim za wasze modlitwy i dziękuję tym, którzy pomagają mi z wielkim oddaniem. Wiem, że modli się za mnie wiele dzieci. Niektóre z nich przyszły dziś tutaj do Gemelli na znak bliskości. Dziękuję, najdroższe dzieci. Papież was kocha i zawsze czeka na spotkanie z wami".

Sonda Martwisz się o stan zdrowia papieża Franciszka? Tak Nie

Pope Francis' condition remains stable and the swelling in his hand seen in the photo released on Sunday is due to reduced mobility, according to the Holy See Press Office on Monday evening.https://t.co/t4QfU2jJKR pic.twitter.com/VDRW7FdEwV— Vatican News (@VaticanNews) March 17, 2025